İsrail, Irak ve Yemen'deki Vatandaşlarına Casusluk Çağrısı Yapıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İsrail, Irak ve Yemen'deki Vatandaşlarına Casusluk Çağrısı Yapıyor

17.03.2026 17:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail ordusu, Irak ve Yemen'deki vatandaşlarından casusluk faaliyeti için bilgi paylaşmalarını istedi.

İsrail ordusu, Irak ve Yemen'deki vatandaşlarına, ülkelerindeki bazı silahlı gruplara ilişkin bilgi paylaşmaları ve Tel Aviv adına casusluk faaliyetlerinde bulunmaları çağrısında bulundu.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, Irak ve Yemen'deki vatandaşların karekod üzerinden açılacak bir uygulama aracılığıyla kendileriyle iletişime geçebileceğini duyurdu.

Söz konusu çağrının, bölgede bazı silahlı yapıların güvenliği tehdit edebileceği uyarısıyla sonucu yapıldığı ileri sürülen açıklamada, vatandaşlardan gelen mesajlar ve bilgiler doğrultusunda resmi kanallar üzerinden yönlendirme sağlandığı ifade edildi.

Açıklamada ayrıca, Irak ve Yemen'deki İsrail vatandaşlarına dikkatli olmaları ve güvenlik önlemlerini almalarının gereği aktarıldı.

Kaynak: AA

Orta Doğu, İstanbul, Güvenlik, Savunma, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail, Irak ve Yemen'deki Vatandaşlarına Casusluk Çağrısı Yapıyor - Son Dakika

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.03.2026 18:23:47. #.0.4#
SON DAKİKA: İsrail, Irak ve Yemen'deki Vatandaşlarına Casusluk Çağrısı Yapıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.