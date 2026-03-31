İsrail, İran’a Hava Saldırısı Düzenledi

İsrail ordusu, İran'daki "askeri sanayi tesislerine hava saldırıları" düzenlediğini savunarak, bir dizi hava saldırısı gerçekleştirdiğini açıkladı.

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, İsrail Hava Kuvvetlerinin, istihbarat birimleriyle koordineli şekilde Tahran genelinde İran'ın altyapısını hedef alan bir saldırı dalgasını tamamladığı bildirildi.

Açıklamada, İran'ın askeri sanayisinin kapasitesinin düşürülmesine yönelik saldırı düzenlendiği kaydedildi.

İsrail, füze motorları için kritik bileşenlerin üretildiği bir tesisin, balistik füze motorlarının test edildiği bir saha ve bir hava savunma sistemleri üretim tesisinin vurulduğunu iddia etti.

İsrail ordusu "20 silah üretim sahası ile bir araştırma ve geliştirme sahasına" saldırı düzenlendiğini savunurken "80'den fazla mühimmat kullanıldığını" açıkladı.

İran: İlaç üretim şirketi vuruldu

İran devlet televizyonu ise saldırıda özellikle kanser tedavileri için üretilen ilaçlarda önemli rol oynayan bir ilaç şirketinin merkezinin vurulduğunu açıklamıştı.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ise İsrail saldırısına ilişkin, şunları söylemişti:

"Savaş suçluları artık açıkça ve utanmadan ilaç şirketlerini bombalıyor. Niyetleri açık. Onların yanlış anladığı nokta, karşılarında bu kez savunmasız Filistinli siviller yok. Güçlü Silahlı Kuvvetlerimiz saldırganları ağır şekilde cezalandıracaktır."

İran, ABD'nin tek taraflı yaptırımları nedeniyle ilaç ve sağlık malzemesi ithalinde sorunlar yaşarken hayati ilaçların bir kısmını ülke içinde üretiyor.