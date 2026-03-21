İsrail, İran'a Saldırıları Sürecek

TEL İsrail'in ABD ile hedef aldığı İran'a yönelik saldırılarını birkaç hafta daha sürdüreceği öne sürüldü.

Yedioth Ahronot gazetesine konuşan ismi açıklanmayan siyasi bir kaynak, "İran ile savaş birkaç hafta daha devam edecek. En az iki haftalık ek uzatma sürecindeyiz." ifadesini kullandı.

Öte yandan gazeteye konuşan İsrailli güvenlik yetkilileri, Lübnan'a saldırıların da kısa süre içinde yoğunlaşacağını ancak şu an ağırlık merkezlerinin İran olduğunu belirtti.

Güvenlik yetkilileri, Hizbullah'ın saldırı kapasitesini tamamen bitiremeyeceklerini ancak amaçlarının Lübnan'ın güneyindeki Litani Nehri'ne kadar "net geri püskürtme" olduğunu iddia etti.

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, bugün yaptığı açıklamada, gelecek hafta ABD ile İran'a düzenledikleri saldırıları önemli ölçüde yoğunlaştıracaklarını duyurmuştu.

Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u da hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.