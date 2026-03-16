İsrail, İran'a Yeni Saldırı Başlattı

TEL İsrail ordusu, İran'da başkent Tahran ile Şiraz ve Tebriz kentlerine yönelik yeni saldırı başlattığını duyurdu.

Açıklamada, İran'ın Tahran, Şiraz ve Tebriz kentlerinde, yönetimin altyapısını hedef alan geniş çaplı bir saldırı dalgasının başlatıldığı ifade edildi.

Tahran'da patlamalar meydana geldiği bildirildi.