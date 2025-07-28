İsrail, İran'da 35 Yahudiyi Gözaltına Aldı - Son Dakika
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İsrail, İran'da 35 Yahudiyi Gözaltına Aldı

28.07.2025 11:26
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İsrail'in saldırıları sırasında 35 İranlı Yahudi, casusluk iddiasıyla gözaltına alındı.

İsrail'in İran'a geçen ay düzenlediği saldırılar sırasında 35 İranlı Yahudinin "İsrail adına casusluk yaptığı" iddiasıyla gözaltına alındığı bildirildi.

İsrail devlet televizyonu KAN'da yer alan haberde, Tel Aviv yönetimin 13 Haziran'da başlattığı ve 12 gün süren saldırılar sırasında İranlı 35 Yahudinin gözaltına alındığı belirtildi.

"İsrail adına casusluk yaptığı" şüphesiyle gözaltına alınan bu kişiler arasında ABD vatandaşlığı bulunan 2 İran Yahudisinin de olduğu ifade edildi.

Yürütülen soruşturmaların ardından gözaltına alınan 35 İran Yahudisinden 30'nun serbest bırakıldığı kaydedildi.

İran'da şu anda biri ABD vatandaşlığı bulunan olmak üzere 5 Yahudinin gözaltında tutulduğu aktarıldı.

İsrail'in İran'a şiddetli saldırılarıyla başlayan çatışma süreci

İsrail, 13 Haziran'da İran'ın çeşitli kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef alan geniş çaplı saldırılar düzenledi.

İran'da Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı saldırılarda yaşamını yitirdi.

İsrail'in saldırılarında toplam sivil can kaybının 1100, yaralı sayısının ise 5 bin 600 olduğu bildirildi.

İran'ın karşılık olarak düzenlediği füze saldırılarında İsrail'e göre, 28 kişi öldü, 1272 kişi yaralandı.

İsrail'e açıktan destek veren ABD, 22 Haziran'da İran'ın Natanz, Fordo ve İsfahan'daki 3 nükleer tesisine saldırı düzenledi.

İran ABD'nin saldırısına misilleme olarak 23 Haziran'da, ABD'nin Katar'daki El-Udeyd Hava Üssü'ne saldırdı.

ABD Başkanı Donald Trump, 24 Haziran'da İran ile İsrail arasında ateşkes sağlandığını duyurdu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail, İran'da 35 Yahudiyi Gözaltına Aldı - Son Dakika

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