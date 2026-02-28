İsrail, İran'dan Gelen Hava Araçlarını Engelledi

İsrail ordusu, son saatlerde İran'dan İsrail'e doğru fırlatılan bazı hava araçlarının engellendiğini açıkladı.
İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, saldırı sonucu sirenlerin devreye girdiği kaydedildi.
İran'dan İsrail'e doğru fırlatılan hava araçlarını, hava savunma sistemlerinin tespit edip engellediği belirtildi.
