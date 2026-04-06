İsrail, İran İHA'sını engelledi; Suriye'de hasar oluştu

İsrail hava savunma sistemlerince engellenen İran'a ait bir insansız hava aracının (İHA), Suriye'nin güneyinde sivil yerleşim bölgesine düştüğü belirtildi.

Suriye resmi haber ajansı SANA'nın haberine göre, İsrail'in hava savunma sistemlerince engellenen bir İHA, Suriye'nin güneyindeki Kuneytra ilinin Har Arnebe beldesine düştü.

Olayda bir ekmek fırını ve bazı evlerde hasar meydana geldi.

Haberde, Kuneytra Sivil Savunma ekiplerinin olay yerinde inceleme başlattığı aktarıldı.

Suriye'nin güneyinde, özellikle Dera ve Kuneytra'da, İsrail tarafından engellenen İran füzeleri ve İHA'larından düşen şarapnel parçalarının hasara yol açtığı kaydedildi.