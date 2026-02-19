İsrail, İran İhtimaline Karşı Sınırda Alarmda - Son Dakika
İsrail, İran İhtimaline Karşı Sınırda Alarmda

19.02.2026 13:50
İsrail ordusu, ABD'nin İran'a saldırma ihtimali nedeniyle Lübnan sınırında alarm seviyesini yükseltti.

İsrail ordusu, ABD'nin İran'a yönelik saldırı ihtimali nedeniyle Hizbullah'la yaşanabilecek olası bir tırmanışa karşı Lübnan ile olan kuzey sınırında alarm seviyesini artırdı.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberinde, İran'a yönelik muhtemel bir saldırıya yanıt olarak Hizbullah'ın devreye girebileceğinin değerlendirildiği belirtildi.

Haberde, bu değerlendirme üzerine Lübnan sınırında alarm seviyesinin yükseltildiği, çok cepheli bir tırmanış ihtimaline karşı tüm acil durum birimlerine hazırlık talimatı verildiği kaydedildi.

İsrail ordusunun, ABD'nin İran'a saldırı ihtimali nedeniyle Hizbullah kaynaklı olası bir tırmanışa karşı Lübnan sınırında alarm seviyesini artırdığı aktarılan haberde, ABD basınına göre Amerikan ordusunun hafta sonuna kadar İran'a saldırmaya hazır olduğu, ancak ABD Başkanı Donald Trump'ın henüz karar vermediği ifade edildi.

Haberde, İsrail Ordu Sözcüsü Effie Defrin'in yaptığı açıklamada, ordunun "ABD'nin İran'a yakın zamanda saldırı düzenleme ihtimaline karşı tam hazırlık halinde olduğunu" söylediği ve "Eğer saldırıya uğrarsak güçlü şekilde karşılık veririz." ifadelerini kullandığı aktarıldı.

KAN'ın isimleri açıklanmayan İsrailli yetkililere dayandırdığı haberinde ayrıca, ABD'nin İran'a karşı herhangi bir askeri adımı İsrail ile günler öncesinden yapılacak koordinasyon ve bildirim olmadan atmayacağı ifade edildi.

İsrail basınında daha önce yer alan haberlerde de ABD'nin İran'a olası saldırısını "yakın zamanda" başlatabileceği değerlendirmeleri üzerine İsrail Ordusu İç Cephe Komutanlığı'na yüksek alarm durumuna geçilmesi talimatı verildiği bildirilmişti.

Kaynak: AA

Orta Doğu, Güvenlik, Lübnan, İsrail, Güncel, İran, Son Dakika

