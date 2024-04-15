İsrail, İran'ın hava saldırısına karşılık verecek - Son Dakika
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İsrail, İran'ın hava saldırısına karşılık verecek

İsrail televizyon kanalı, Savaş Kabinesi'nin, İran'ın hava saldırısına karşı 'açık ve etkili' şekilde karşılık verme kararı aldığını iddia etti. Kanal 12 Televizyonu'nun kaynak göstermediği haberde, İsrail'in İran'ın saldırısına karşı 'açık ve etkili' bir şekilde karşılık verme kararı aldığı belirtilirken, İsrail'in eylemlerini ABD ile koordine etme niyetinde olduğu kaydedildi.

15.04.2024 20:35
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İsrail televizyon kanalı, Savaş Kabinesi'nin, İran'ın hava saldırısına karşı "açık ve etkili" şekilde karşılık verme kararı aldığını iddia etti.

İsrail'deki Kanal 12 Televizyonu, kaynak göstermediği haberinde, Tel Aviv yönetiminin İran'ın hava saldırısına karşı verilecek yanıt konusunda karar verdiğini öne sürdü.

Haberde, Savaş Kabinesi'nin İran'ın saldırısına karşı "açık ve etkili" bir şekilde karşılık verme kararı aldığı belirtilirken, İsrail'in tepkisinin, İran'ın gerçekleştirdiği "büyüklükteki bir saldırının tepkisiz kalmayacağı" mesajını vermeyi amaçladığı ifade edildi.

İsrail'in İran'a vereceği "yanıt"ın bölgesel savaş çıkartmasını ya da İran saldırısına karşı yardımcı olan koalisyonun parçalanmasını istemediği belirtilen haberde, İsrail'in eylemlerini ABD ile koordine etme niyetinde olduğu kaydedildi.

Haberde, Savaş Kabinesi'nin yarın yeniden bir araya geleceği bilgisi paylaşıldı.

Kanal 12, daha önceki bir haberinde de, Savaş Kabinesi'nin toplantısında İran'ın saldırısına yanıt olarak çeşitli seçeneklerin tartışıldığını ve bu seçeneklerin her birinin "İran'a karşı acı verici misilleme saldırısı" olduğunu öne sürmüştü.

İran-İsrail gerilimi

İsrail, İran'ın Şam'daki konsolosluk binasına 1 Nisan'da hava saldırısı düzenlemiş, saldırıda, İran Devrim Muhafızları Ordusundan 2'si general rütbesinde 7 kişi ölmüştü.

İran, İsrail'in konsolosluk saldırısının ülkesinin topraklarına saldırı anlamına geldiğini ve misillemede bulunacaklarını duyurmuştu.

İsrail de İran'ın saldırılarına karşılık vereceğini bildirmişti.

İran, 13 Nisan'da İsrail'e yüzlerce kamikaze insansız hava aracı, balistik ve seyir füzesiyle saldırı başlatmış, bazı askeri hedeflerin vurulduğunu açıklamıştı.

İsrail ise saldırıların çoğunun hava savunma sistemlerince önlendiğini ancak güneydeki bir askeri üsse füze isabet ettiğini belirtmişti.

Kaynak: AA

İsrail, İran, Savunma, Güvenlik, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail, İran'ın hava saldırısına karşılık verecek - Son Dakika

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