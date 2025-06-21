İsrail, İran\'ın Nükleer Programını İki Yıl Geciktirdi

Daha önce İran'ın "haftalar içinde" bir nükleer silah yapabileceğini iddia eden İsrail, devam eden saldırıları sonucu bu süreyi en az iki yıl geciktirdiklerini duyurdu. İsrail'in saldırıları Cumartesi sabahı da sürdü.İsrail, 13 Haziran'dan bu yana devam eden saldırıları ile İran'ın nükleer programını en az iki yıl geriye ittiğini iddia etti. Alman Bild gazetesine röportaj veren İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, "Yaptığımız değerlendirmelerimize göre onların bir nükleer bombaya sahip olma olasılığını en az iki veya üç yıl geciktirdik" dedi.

Saldırıların devam edeceğini de belirten Saar, "Bu tehdidi ortadan kaldırmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız" ifadesini kullandı.

İsrail yönetimi, çatışmaların başlamasından önce İran'ın sadece haftalar içinde bir nükleer silah geliştirebilecek kapasiteye eriştiğini savunuyordu. Tahran yönetimi ise nükleer silah yapmak istedikleri iddiasını yalanlıyor.

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'na (UAEA) göre İran, nükleer silah sahibi olmayan ülkeler arasında yüzde 60 zenginleştirilmiş uranyuma sahip tek ülke. Zenginleştirilmiş uranyum nükleer bomba yapımında kullanılıyor. Ancak UAEA, İran'ın bir nükleer savaş başlığı üretmek için gerekli tüm bileşenlere sahip olduğuna dair kanıt bulunmadığını da belirtiyor.

Amerikan CNN televizyonuna konuşan UAEA Başkanı Rafael Grossi, İran'ın ne kadar sürede nükleer bomba geliştirebileceğine dair tahminlerin "tamamen spekülasyon" olduğunu dile getirdi.

İsrail uçakları İsfahan'ı bombaladı

Bu arada İsrail savaş uçakları Cumartesi sabahı erken saatlerde, başkent Tahran'ın yaklaşık 400 kilometre güneyindeki İsfahan'da bulunan bir nükleer tesisi bombaladı. İranlı haber ajansı Fars, saldırı sonrası herhangi bir tehlikeli madde sızıntısı yaşanmadığını ve bölge halkı için tehdit bulunmadığını bildirdi.

İsrail ikinci haftasına giren savaşta Natanz, İsfahan, Arak ve Tahran'daki nükleer tesislere saldırılar düzenledi. Olası hedefler arasında İran'ın Kum kenti yakınlarında, yer altında bulunan Fordo uranyum zenginleştirme tesisi de gösteriliyor. Ancak bu tesise yönelik bir saldırıda yalnızca Amerikan ordusunun envanterinde bulunan bombardıman uçakları ve sığınak delici bombalar kullanılabileceği belirtiliyor. ABD Başkanı Donald Trump böylesi bir operasyon için savaşa girip girmeyeceğine "iki hafta içinde karar vereceğini" söylemişti.

Bu süre içinde İran'ı nükleer programından tamamen vazgeçirmeye yönelik diplomatik girişimler ise sürüyor. Tahran "İsrail saldırıları devam ederken masaya oturmanın anlamsız olduğunu" savunurken Trump İsrail'in müzakereler için savaşa ara vermesini beklemediğini ifade ederek "Eğer birisi kazanıyorsa böyle bir şeyi yapmak biraz daha zor" dedi.

Nükleer sızıntı tehlikesi var mı?

Liverpool Üniversitesi'nde radyasyon ve nükleer alanında uzman olan Profesör Peter Bryant haber ajansı Reuters'a verdiği demeçte, şu ana kadar İran'a yönelik İsrail saldırıları nedeniyle radyoaktif serpintiden çok endişe etmediğini aktardı. Bryant, Arak tesisinin henüz faaliyete geçmediğine, Natanz tesisinin ise yer altında bulunduğuna dikkat çekti.

Leicester Üniversitesi Sivil Güvenlik ve Emniyet Birimi Direktörü Dr. Simon Bennett de yer altı tesislerine yönelik saldırılarda çevresel risklerin minimal olduğunu belirterek "Nükleer maddeler muhtemelen binlerce tonluk beton, toprak ve kaya kütlesi içinde gömülü kalır" bilgisini paylaştı.

AFP,Reuters/ MUK,ET

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