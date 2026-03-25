İsrail, İran'ın Suikast Planlarını İddia Etti

25.03.2026 13:26
İsrail, İran ve Hizbullah'ın İsrailli yetkililere suikast düzenlemek için siber saldırılar planladığını öne sürdü.

İsrail Ulusal Siber Direktörlüğü, Tahran'ın geçmişte İranlı yetkililere yönelik düzenlenen saldırılarını taklit etmeye çalıştığını savunarak, İran ve Hizbullah'ın, İsrailli yetkililere suikast düzenlemek için ülkede kameraları hacklemeye çalıştığını iddia etti.

Haaretz gazetesindeki habere göre, İsrail Ulusal Siber Direktörlüğü Başkanı Yossi Karadi, gazetecilere yaptığı açıklamada, İran ve Hizbullah'ın 28 Şubat'tan bu yana ABD ve İsrail'e karşı siber işbirliklerini önemli ölçüde derinleştirdiğini ileri sürdü.

Karadi, Tahran'ın geçmişte İranlı yetkililere yönelik İsrail suikastlarını taklit etmeye çalıştığını öne sürerek, İran ve Hizbullah'ın, hedefli suikast girişimlerine zemin hazırlamak için İsrailli yetkililere yönelik saldırılar planladığını ve bu amaçla İsrail'deki kameraları hacklemeye çalıştığını savundu.

İsrail İç İstihbarat Teşkilatı Şin-Bet'in (Şabak) İran kaynaklı düzinelerce siber saldırıyı ifşa ettiğini ve engellediğini ileri süren Karadi, kameraların "kinetik-sibernetik" eksen adını verdiği bir stratejinin parçası haline geldiğini iddia etti.

Karadi, kameraların dijital istihbaratı gerçek savaş alanında etkili sonuçlara çevirmek için kullanıldığını ve bunun füze saldırılarının daha isabetli olmasına yardımcı olduğunu söyledi.

İran'ın, İsrailli liderlere, askeri komutanlara, yetkililere ve nükleer bilim insanlarına yönelik daha önceki İsrail saldırılarını kopyalamaya çalıştığını savunan Karadi, Tahran yönetiminin siber yeteneklerini sadece dijital aksaklıklar oluşturmak için değil, fiziksel zarar verilmesini sağlayacak bilgileri toplamak için kullandığını ileri sürdü.

Karadi, "Bir bilgisayara sızmaktan bahsetmiyorum, insanlara fiilen zarar vermeyi başarmaktan bahsediyorum. Eğer (İran'ın kameraları hacklemesi) bunlar başarılı olsaydı, hepimiz burada (ölenlerin) isimlerini konuşuyor olurduk." ifadelerini kullandı.

İran'dan İsrail'e 28 Şubat'tan bu yana yaklaşık 50 ciddi siber saldırı düzenlendiği iddiası

İsrail Ulusal Siber Direktörlüğünün 28 Şubat'tan bu yana İsraillileri devşirme amaçlı 61 girişim ve 25 yabancı "etki saldırısı" tespit ettiğini savunan Karadi, bu sürecin, "İran'ın savaş hedeflerine yönelik yürüttüğü siber saldırılar ve devam eden genel siber suç faaliyetleri" kapsamında 2 cephede ilerlediğini iddia etti.

Karadi, 28 Şubat'tan bu yana yaklaşık 50 ciddi siber saldırı kaydedildiğini, bu sayının 2025'in ikinci yarısındaki yaklaşık 20 vakaya kıyasla büyük bir artış anlamına geldiğini öne sürdü.

İsrail Ulusal Siber Direktörlüğü Başkanı Karadi, bu saldırıların gerçek ve ciddi tehditler olduğunu, bazılarının doğrudan İran ile bağlantılı hackerlar tarafından yürütüldüğünü ve İsrail'deki çeşitli şirketlerin hedef alındığını ileri sürdü.

İsrail, "Rusya ve Çin'den İran'a yıllardır süregelen siber yetenek transferinden" endişeli

Karadi, bu saldırıların neticesinde yaklaşık 50 İsrailli kuruluşun verilerinin tamamen silindiğini ve bazı vakalarda verilerin geri yüklenmesini imkansız kılmak üzere tasarlanmış gelişmiş silme teknikleri kullanıldığını iddia etti.

20'den fazla İranlı siber saldırı grubunun çeşitli alanlarda yüzlerce operatör görevlendirdiğini öne süren Karadi, "Rusya ve Çin'den İran'a yıllardır süregelen siber yetenek transferinden" duyduğu endişeyi dile getirdi.

Karadi, İsrail'in İran'a yönelik fiziksel askeri saldırılarının Tahran'ın siber kapasitesini düşürüp düşürmediği sorulduğunda, söz konusu saldırılar ile İsrail'e yönelik siber saldırıların yoğunluğu arasında "bağlantı ve korelasyon" bulunduğunu ancak etkinin sınırlı kaldığını ifade etti.

Fiziksel hedeflere yönelik saldırıların kalıcı sonuçlar doğurduğunu belirten Karadi, bir füze rampasının imha edilmesi halinde tamamen ortadan kaldırıldığını ancak siber saldırı merkezlerine yönelik saldırıların aynı etkiyi yaratmadığını vurguladı.

Karadi, bu tür merkezlerde görev yapan personelin hayatta kalması durumunda faaliyetlerin farklı yerlerden sürdürülebildiğine dikkati çekti.

?ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, eski İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

Kaynak: AA

