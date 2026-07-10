İsrail, İran'ın Trump'a Suikast Planını İddia Etti

Amerikan basını, İsrail'in, İran'ın ABD Başkanı Donald Trump'a yeni suikast planladığı iddiasıyla istihbarat paylaşımında bulunduğunu yazdı.

Wall Street Journal'ın (WSJ) konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre İsrail, İran'ın Trump'a yönelik yeni suikast planladığını iddia ettiği istihbaratı ABD ile paylaştı.

WSJ'nin ulaştığı İsrail'in Washington Büyükelçiliği, konuya dair yorumda bulunmayı reddederken İran'ın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilciliği de sorulara dönüş yapmadı.