İsrail, İspanya ve diğer ülkelerin Filistin devletini tanıma açıklamalarını terörizmi ödüllendirmekle suçladı

İsrail Dışişleri Bakanlığı, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'in Filistin devletini tanıma yönündeki sözlerinin ve İspanya, İrlanda, Malta ve Slovenya'nın "doğru koşullar" oluştuğunda Filistin devletini tanımaya hazır olduklarına dair ortak açıklamalarının "terörizmi ödüllendirmek" olduğunu öne sürdü.
İsrail Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lior Haiat tarafından yapılan yazılı açıklamada, 7 Ekim saldırılarının ardından Filistin devletinin tanınmasının, Hamas'a ve diğer Filistinli gruplara, "Filistinlilerin İsraillilere yönelik kanlı terör saldırılarına siyasi jestlerle karşılık verileceği" mesajı taşıyacağı savunuldu.
Hamas'ın açıkça kınanması ve Gazze'deki bütün esirlerin serbest bırakılması gerektiğine işaret edilen açıklamada, "Çatışmanın çözümü ancak taraflar arasında doğrudan müzakere yoluyla mümkün olur. Filistin devletinin tanınmasına yönelik herhangi bir girişim, sadece çözüme ulaşmayı uzaklaştırır ve bölgesel istikrarsızlığı artırır." denildi.
Açıklamada, Sanchez'in Filistin devletini tanıma yönündeki ifadelerinin ve İspanya, İrlanda, Malta ve Slovenya'nın "doğru koşullar" oluştuğunda Filistin devletini tanımaya hazır olduklarına dair ortak açıklamasının "terörizmi ödüllendirmek" olduğu ifade edildi.
"Doğru koşullar" oluştuğunda Filistin devletini tanımaya hazırız
İspanya, İrlanda, Malta ve Slovenya'dan 22 Mart'ta yapılan ortak yazılı açıklamaya göre, dört ülkenin liderleri, Brüksel'de düzenlenen Avrupa Birliği (AB) zirvesi marjında Gazze ve Orta Doğu'daki durumla ilgili görüş alışverişinde bulunmak için bir araya gelmişti.
Liderler, derhal ateşkes sağlanması, rehinelerin koşulsuz serbest bırakılması ve Gazze'ye insani yardımın hızla, kitlesel ve sürekli olarak artırılmasının acil gerekliliğinin yanı sıra bölgede kalıcı barış ve istikrara ulaşmanın tek yolunun, iki devletli çözümün uygulanmasından geçtiği konusunda da mutabık kalmıştı.
Filistin'i tanımaya hazır olup olmadıklarını ele alan liderler, "doğru koşullar" sağlandığı ve olumlu katkıda bulunabileceği zaman bu kararı almaya hazır oldukları konusunda fikir birliğine varmıştı.
Daha önce Belçika da prensip olarak Filistin devletini tanıma kararı aldığını, bunu "doğru zaman geldiğinde" yapacağını duyurmuştu.
Sanchez, Filistin devletinin tanınması girişiminin "adil bir karar" olduğunu söyledi
İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Malta, İrlanda ve Slovenya ile birlikte "uygun koşullar ortaya çıkması halinde" Filistin devletinin tanınmasına yönelik ortak karar almalarının, "adil bir karar olduğunu ve İsrail ile Filistin arasındaki çatışmaların çözümüne yardımcı olabileceğini" belirtmişti.
"Acil bir ateşkes ile İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını durdurmasına yönelik çağrımı yineliyorum." diyen Sanchez, İrlanda, Slovenya ve Malta ile vardıkları, "uygun koşullar ortaya çıkması halinde Filistin devletinin tanınması" kararının ateşkesin sağlanmasına yardımcı olacağını aktarmıştı.
Sanchez, "Bizim açımızdan, bu yasama organında Filistin devletini tanıma isteğimizi her zaman ifade ettik. Bu fikre diğer AB ülkelerinin de ortak olduğunu biliyoruz. O yüzden bu adımı birlikte atmak istiyoruz. Zamanla kalıcı bir barışın temellerini atabilmek için kararlı bir adım olması gerekir. Bu nedenle karar vereceğimiz anı iyi ayarlamalıyız." ifadelerini kullanmıştı.
"Dünyada, Filistin'i tanıyan 130'dan fazla ülke var. Bunun ideolojiyle hiçbir ilgisi yok. Adil bir karar aldığımızı düşünüyorum." diye konuşan Sanchez, İspanya'nın hedefinin "bölgede güvenliği artırmak, barış sürecine yardımcı olmak ve şiddetin sona ermesine yardımcı olmak" olduğunu vurgulamıştı.
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