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İsrail İstihbarat Servisi Mossad'a çalışan 34 şüpheli Türkiye'de yakalandı - Son Dakika
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İsrail İstihbarat Servisi Mossad'a çalışan 34 şüpheli Türkiye'de yakalandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, İsrail İstihbarat Servisinin Türkiye'de casusluk faaliyetleri yürüttüğü tespit edildi. 34 şüpheli, operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. 26 şüpheli tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edilirken, 8 şüpheli ise sınırdışı edilmek üzere İl Göç İdaresine teslim edilecek.

İsrail İstihbarat Servisi Mossad\'a çalışan 34 şüpheli Türkiye\'de yakalandı
05.01.2024 - 18:02,  Güncelleme: 18:15
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İSRAİL İstihbarat Servisi Mossad'a çalıştıkları iddiasıyla Türkiye'de yabancı uyruklulara yönelik casusluk faaliyetleri yürüttükleri tespit edilerek operasyonla yakalanan 34 şüpheliden 26'sı "Siyasal veya Askeri Casusluk" suçundan tutuklanma talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. 8 şüpheli ise sınırdışı edilmek üzere İl Göç İdaresine teslim edilecek.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ile İstanbul İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, İsrail İstihbarat Servisinin Türkiye'de ikamet eden yabancı uyruklulara yönelik keşif, takip, darp ve adam kaçırmaya yönelik amaçlarının olduğu tespit edildi. Uluslararası casusluk faaliyetleri içerisinde olabilecekleri değerlendirilen 46 şüpheli hakkında gözaltı talimatı verildi. Ekipler, 2 aylık fiziki ve teknik takibin ardından İstanbul merkezli 8 ilde, 57 adrese düzenlenen zincirleme operasyonla 34 şüpheliyi gözaltına aldı. Operasyonlarda yakalanan şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Şüpheliler, bugün sabah saatlerinde, Bayrampaşa Devlet Hastanesi'nde yapılan sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edildi

8 ŞÜPHELİ SINIRDIŞI EDİLMEK ÜZERE İL GÖÇ İDARESİNE TESLİM EDİLECEK

Savcılıktaki işlemlerinin ardından 34 şüpheli'den 26'sı "Siyasal veya Askeri Casusluk" suçundan tutuklanma talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. 8 şüpheli ise sınırdışı edilmek üzere İl Göç İdaresine teslim edilecek.

Kaynak: DHA
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