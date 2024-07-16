İsrail İstihbarat Teşkilatı, İran ile anlaşarak eylem yapmayı kabul eden bir İsrail vatandaşını gözaltına aldı - Son Dakika
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İsrail İstihbarat Teşkilatı, İran ile anlaşarak eylem yapmayı kabul eden bir İsrail vatandaşını gözaltına aldı

İsrail İç İstihbarat Teşkilatı Şin-Bet (Şabak), İran istihbaratıyla anlaşarak bir dizi eylemde bulunmayı kabul ettiği iddiasıyla bir İsrail vatandaşının gözaltına alındığını açıkladı. Gözaltına alınan kişi, İran istihbaratıyla ilişkili bir hesapla temas kurarak kripto para karşılığında çeşitli görevlerde bulunması talep edildiği belirtildi. İsrail vatandaşından, pankart asma, para saklama, tehdit mesajları iletme gibi eylemler yapması istendiği ifade edildi.

16.07.2024 14:51
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İsrail İç İstihbarat Teşkilatı Şin-Bet (Şabak), "İran istihbaratıyla anlaşarak bir dizi eylemde bulunmayı kabul ettiği" iddiasıyla bir İsrail vatandaşının gözaltına alındığını açıkladı.

Şin Bet'ten yapılan açıklamada, 21 yaşındaki İsrailli Elimelech Stern'in sosyal medya aracılığıyla "İran istihbaratıyla ilişkili bir hesapla temas kurduğu ve kripto para karşılığında bir dizi görevde bulunmasının talep edildiği" belirtildi.

İsrail vatandaşından " Tel Aviv'de pankart asma, çeşitli noktalara para saklama ve İsrailli sivillerin kapılarına bıçak, kesilmiş hayvan ve oyuncak başı içeren paketlerin yanı sıra tehdit mesajları iletmesinin istendiği" belirtilen açıklamada, Stern'in "cinayet ve ormanı ateşe verme hariç istenilenleri yapmayı kabul ettiği" ifade edildi.

Açıklamada Stern'in yanı sıra iki İsrail vatandaşının da gözaltına alındığı ancak bu kişilerin haklarında karar çıkana kadar serbest bırakıldığı kaydedildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail İstihbarat Teşkilatı, İran ile anlaşarak eylem yapmayı kabul eden bir İsrail vatandaşını gözaltına aldı - Son Dakika

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