İsrail İstihbaratı GKRY Havalimanlarında

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY) Baf ile Larnaka havalimanlarına İsrail istihbarat servisinin güvenlik amacıyla personel yerleştireceği öne sürüldü.
Rum basınında yer alan haberlere göre, Larnaka Havalimanı ve çevresi ile bölgedeki sahil kesiminde İsrail gizli servisi MOSSAD ile iç güvenlik teşkilatı Şin-Bet personelinden oluşan ekipler incelemelerde bulundu. Gazetelerde çıkan haberlerde, İsrail istihbaratının, dürbün kamera ve özel ekipmanlar kullanılarak yaptığı incelemelere, Rum polisinin de eşlik ettiği ifade edildi.
Bazı internet sitelerinde, İsrail gizli servisinin Larnaka Havalimanı kulesi dahil silahlı personel bulundurma isteğine Rumların olumlu cevap verdiği belirtildi. İsrail istihbaratı, 10 gün önce Güney Kıbrıs'ın Baf Havalimanı'nı aynı şekilde inceleyerek havalimanına kontrol kulesi dahil silahlı personel konuşlandırılmasını talep etti.
Şin Bet'in, güvenlik endişelerini gerekçe göstererek, GKRY'nin Baf kentine olan ticari uçuşlarının askıya alınmasını istedikten sonra, İsrail'den Güney Kıbrıs'a yönelik tüm uçuşlar Larnaka Havalimanı'na yönlendirilmişti.
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