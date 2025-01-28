İsrail İstihbaratı GKRY Havalimanlarında - Son Dakika
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İsrail İstihbaratı GKRY Havalimanlarında

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Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin Baf ile Larnaka havalimanlarına İsrail istihbarat servisinin güvenlik amacıyla personel yerleştireceği öne sürülürken, Rum basını, İsrail gizli servisinin Larnaka Havalimanı kulesi dahil silahlı personel bulundurma isteğine Rum tarafının olumlu cevap verdiğini bildirdi.

28.01.2025 18:16  Güncelleme: 19:36
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Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY) Baf ile Larnaka havalimanlarına İsrail istihbarat servisinin güvenlik amacıyla personel yerleştireceği öne sürüldü.

MOSSAD VE ŞİN-BET İNCELEMELERDE BULUNDU

Rum basınında yer alan haberlere göre, Larnaka Havalimanı ve çevresi ile bölgedeki sahil kesiminde İsrail gizli servisi MOSSAD ile iç güvenlik teşkilatı Şin-Bet personelinden oluşan ekipler incelemelerde bulundu. Gazetelerde çıkan haberlerde, İsrail istihbaratının, dürbün kamera ve özel ekipmanlar kullanılarak yaptığı incelemelere, Rum polisinin de eşlik ettiği ifade edildi.

RUM TARAFINDAN OLUMLU CEVAP

Bazı internet sitelerinde, İsrail gizli servisinin Larnaka Havalimanı kulesi dahil silahlı personel bulundurma isteğine Rumların olumlu cevap verdiği belirtildi. İsrail istihbaratı, 10 gün önce Güney Kıbrıs'ın Baf Havalimanı'nı aynı şekilde inceleyerek havalimanına kontrol kulesi dahil silahlı personel konuşlandırılmasını talep etti.

TÜM UÇUŞLAR LARNAKA'YA YÖNLENDİRİLMİŞTİ

Şin Bet'in, güvenlik endişelerini gerekçe göstererek, GKRY'nin Baf kentine olan ticari uçuşlarının askıya alınmasını istedikten sonra, İsrail'den Güney Kıbrıs'a yönelik tüm uçuşlar Larnaka Havalimanı'na yönlendirilmişti.

İsrail İstihbaratı GKRY Havalimanlarında
Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail İstihbaratı GKRY Havalimanlarında - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Fatih Özer:
    Düşmanımın düşmanı dostumdur. Kansızlık yapmayın size yapacaklarımıza şaşarsınız… 39 1 Yanıtla
  • Nafi aydoğan:
    gt korkusundan herkeze domlıyorlar 27 1 Yanıtla
  • Ahmet Mert Soylu:
    Usul usul çeviriyorlar. Bizim tehdit olduğumuzu ve er geç savaşacağımızı biliyorlar. Ama bu zamana kadar yapmayıp da şimdi yapmaları manidar 21 1 Yanıtla
  • mustafa aykanat:
    Dişimizin kavugunu da doldurmazsınız 10 1 Yanıtla
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