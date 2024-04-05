Türkiye'deki İsrail köstebeklerine operasyon: 8 gözaltı - Son Dakika
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Türkiye'deki İsrail köstebeklerine operasyon: 8 gözaltı

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Türkiye'deki kişi ve şirketler hakkında topladıkları bilgi ve belgeleri İsrail istihbaratıyla paylaşanlara yönelik operasyon düzenlendi. "Köstebek-3 operasyonunda gözaltına alınan 8 şüpheliden 2'si tutuklandı, 6'sı hakkında ise adli kontrol kararı verildi.

05.04.2024 11:43  Güncelleme: 11:47
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Türkiye'deki kişi ve şirketler hakkında topladıkları bilgi ve belgeleri İsrail istihbaratı ile paylaşanlara yönelik "Köstebek-3 operasyonu düzenlendi. Gözaltına alınan 8 şüpheli ve operasyon hakkında açıklamada bulunan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya "Takipteyiz" dedi.

"CASUSLUK FAALİYETLERİNE ASLA İZİN VERMEYECEĞİZ"

Bakan Yerlikaya, gelişmeyi sosyal medya üzerinden "Ülkemiz sınırları içinde milli birlik ve beraberliğimize karşı yürütülmek istenen casusluk faaliyetlerine asla izin vermeyeceğiz. Takipteyiz!" ifadeleriyle paylaşarak şu bilgileri verdi:

"İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, MİT Başkanlığı ve EGM İstihbarat ve TEM Başkanlığı koordinesinde; İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu şüphelilerin; İsrail İstihbarat unsurları ile görüşmeler gerçekleştirdikleri, İsrail İstihbarat Servisinin hedefindeki Türkiye'de bulunan şahıslar ile şirketler hakkında bilgi derledikleri ve İsrail İstihbarat unsurlarına topladığı bilgi ve belgeleri aktardıkları tespit edildi."

Bakan Yerlikaya, operasyonla ilgili bilgi vererek İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nı, MİT ve polis ekiplerini tebrik ederek "Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle." ifadelerini kullandı.

Türkiye\'deki İsrail köstebeklerine operasyon: 8 gözaltı

İçişleri Bakanı, İsrail, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Türkiye'deki İsrail köstebeklerine operasyon: 8 gözaltı - Son Dakika

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    Yorumlar (5)

  • Resul Yılmaz: Siz vermeyin biz zaten veriyoruz demişler 10 12 Yanıtla
  • Burak Öğüt: İyi de bu istihbaratı İsrail’e gönderenler yeni yeni mi yapmaya başladılar bu işi. Ya da niye şimdilerde bu operasyonlar düzenleniyor????? 8 8 Yanıtla
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SON DAKİKA: Türkiye'deki İsrail köstebeklerine operasyon: 8 gözaltı - Son Dakika
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