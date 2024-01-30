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İsrail, kaçırdığı Filistinlilerin cenazelerini teslim etti - Son Dakika
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İsrail, kaçırdığı Filistinlilerin cenazelerini teslim etti

İsrail'in, Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerinden kaçırdıktan sonra teslim ettiği 100 Filistinlinin cenazesi Refah kentinde toplu mezara defnedildi. İsrail güçleri, Filistinlilere ait bazı cesetlerde organ hırsızlığı yapıldığını tespit etti. Gazze hükümeti, İsrail'in bu eylemlerini kınayarak uluslararası soruşturma komitesi kurulması talebinde bulundu.

İsrail, kaçırdığı Filistinlilerin cenazelerini teslim etti
30.01.2024 - 14:20,
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İsrail'in, Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerinden kaçırdıktan sonra teslim ettiği 100 Filistinlinin cenazesi Refah kentinde toplu mezara defnedildi.

Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan habere göre, İsrail güçleri 7 Ekim'den bu yana Gazze'nin çeşitli bölgelerinden kaçırdığı Filistinlilere ait 100 cesedi Kerem Ebu Salim sınır kapısından Gazze tarafına teslim etti.

"Kimliği belirlenemeyen Filistinlilere ait bazı cesetlerde yapılan incelemelerde vücutlarından bazı organlarının çalındığının tespit edildiği" aktarıldı.

Cenazelerin, Gazze'nin güneyindeki Refah kentinde bir toplu mezara defnedildiği ifade edildi.

Gazze'deki hükümet, daha önce yaptığı açıklamada İsrail'i, Filistinlilere ait naaşları kaçırmak ve hayati organlarını çalmakla suçlayarak, konuyla ilgili bağımsız uluslararası soruşturma komitesi kurulması talebinde bulunmuştu.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisinden 27 Aralık'ta yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze'ye kara saldırılarından sonra öldürülen ve kaçırılan 80 Filistinliye ait cenazenin teslim alındığı duyurulmuş, "Naaşlar, incelendikten sonra şehitlerin yüz hatlarının önemli ölçüde değiştiği ortaya çıktı. Bu, işgal güçlerinin, şehitlerin vücutlarından hayati organları çaldığının açık bir göstergesidir." ifadelerine yer verilmişti.

Filistinli yetkililer, İsrail güçlerinin, geçen kasım ayında Gazze'deki Şifa Hastanesine baskını sırasında hastanenin morgunda ve avlusunda bulunan 100'den fazla cesedi kaçırdığını duyurmuştu.

Kaynak: AA
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