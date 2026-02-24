İsrail Kamu Denetçisi'nden Acil Tahliye Uyarısı - Son Dakika
İsrail Kamu Denetçisi'nden Acil Tahliye Uyarısı

24.02.2026 21:13
Englman, İran ile olası savaşa karşı hükümeti tahliye hazırlığı yapma konusunda uyardı.

İsrail Kamu Denetçisi Matanyahu Englman, İran ile muhtemel savaş öncesinde hükümete 7 Ekim 2023'teki hataları tekrarlamama ve on binlerce kişinin tahliyesine hazır olma uyarısında bulundu.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre, Englman, Ekim 2023'ten sonra evlerinden tahliye edilen İsraillilere ilişkin bir rapor yayınladı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu İçişleri Bakanlığı ile Savunma Bakanlığı arasındaki anlaşmazlığı çözmekte yetersiz kalmakla suçlayan Englman, Gazze'ye iki yıl boyunca süren saldırıları sırasında tahliye edilen İsraillilerin eksiklerini giderme ve İran ile muhtemel savaş öncesinde on binlerce kişinin tahliyesine hazırlık yapma uyarısında bulundu.

Englman, İsrail acil durum kurumlarının acil durum senaryolarında sistematik bir başarısızlık sergilediği eleştirisinde bulunarak daha önce tahliye edilen İsraillilerin nereye gönderildiğine dair bir kaydın dahi tutulmadığına dikkati çekti.

İsrail Kamu Denetçisi'nin raporuna, Savunma Bakanlığı ve İsrail Ordusu Sözcülüğü, "savaş sırasında gerekli koordinasyonun sağlandığını" iddia ederek yanıt verdi.

İsrail Cephe Hattı Toplulukları Forumu Başkanı Moshe Davidovich, rapora ilişkin "Bu sadece bir eleştiri belgesi değil, İsrail devletinin acil durumlarda çatışma hattını yönetmedeki sistematik başarısızlığının acı verici bir kanıtıdır. Devlet, tahliye konusunda her bakımdan başarısız olmuştur." ifadelerini kullandı.

Raporun, ABD'nin muhtemel İran saldırısı öncesinde gelmesi dikkati çekti.

İsrail, İran'ın nükleer programı ve balistik füze programının sonlandırılması ile Tahran yönetiminin bölgedeki "vekillerine" desteğinin kesilmesini talep ediyor.

İran ile müzakereler sürerken ABD'nin Orta Doğu'daki askeri varlığını hızlı bir şekilde artırma yoluna gitmesi ise her an İran'a saldırı gerçekleşebileceği şeklinde yorumlanıyor.

İran ile ABD arasındaki müzakereler

İran ile ABD arasında, Haziran 2025'te İsrail ve ABD'nin İran'a saldırıları sonrasında kesintiye uğrayan nükleer görüşmeler, Umman'da 6 Şubat'ta yeniden yapılmıştı.

Müzakerelerin ikinci turu 18 Şubat'ta İsviçre'nin Cenevre kentinde düzenlenmişti.

ABD ile İran arasındaki heyetlerin 26 Şubat'ta yine Cenevre'de bir araya gelmesi bekleniyor.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Orta Doğu, Politika, Güvenlik, Savunma, İsrail, Güncel, İran, Kamu, Son Dakika

