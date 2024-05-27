Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde bulunan Kuveyt Hastanesi personelinden 2'sinin İsrail keşif uçaklarının saldırısında öldüğü belirtildi.
Gazze'deki Sağlık Bakanlığından konuya ilişkin açıklama yapıldı.
Açıklamada, Kuveyt Hastanesi personelinden Reşid Muhammed Said Berhum (23) ile Musab Sami Dahlallah el-Arca'nın (22) görevleri başındayken İsrail keşif uçaklarının saldırısı sonucu hayatını kaybettiği ifade edildi.
İsrail, dün akşam, Uluslararası Adalet Divanı'nın 24 Mayıs'ta aldığı tedbir kararına rağmen Refah'ta yerinden edilmiş Filistinlilerin çadırlarına saldırı düzenlemişti. Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığının yazılı açıklamasında, saldırıda hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısının 45'e, yaralı sayısının da 249'a yükseldiği bildirilmişti.
Son Dakika › Güncel › İsrail Keşif Uçakları Gazze'deki Hastaneye Saldırdı: 2 Ölü - Son Dakika
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