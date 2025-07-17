İsrail ordusunun Gazze kentinin kuzeyinde yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı Kutsal Aile Kilisesi'ne (Latin Manastırı) yönelik saldırısında ilk belirlemelere göre 2 kadının hayatını kaybettiği, 7 kişinin yaralandığı bildirildi.
Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre İsrail ordusu, Gazze kentinin kuzeyinde yer alan Kutsal Aile Kilisesi'ni hedef aldı.
Saldırı sonucu, İsrail bombardımanından kaçarak kiliseye sığınanlardan 2 kadın yaşamını yitirdi, 7 kişi yaralandı.
Son Dakika › Güncel › İsrail Kiliseye Saldırdı: 2 Kadın Öldü - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?