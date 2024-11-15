İsrail Konsolosluğu Önünde Silahlı Protesto - Son Dakika
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İsrail Konsolosluğu Önünde Silahlı Protesto

İsrail Konsolosluğu Önünde Silahlı Protesto

Beşiktaş'ta İsrail Konsolosluğu önünde protesto amacıyla havaya ateş açan şüpheli gözaltına alındı.

15.11.2024 03:19
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Beşiktaş'taki İsrail Başkonsolosluğu çevresinde pompalı tüfekle havaya ateş açan kişi polisi harekete geçirdi. İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki için bu protestoyu gerçekleştirdiği öğrenilen şüpheli, özel harekat polisinin havaya ateş açarak yaptığı uyarının ardından elindeki silahı bırakarak teslim oldu. Gözaltına alınan şüpheli polis merkezine götürüldü.

Olay, saat 00.15 sıralarında Levent Talatpaşa Caddesi'ndeki İsrail Başkonsolosluğu çevresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği henüz öğrenilemeyen kişi, yanında getirdiği pompalı tüfekle havaya 5-6 el ateş açtı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri, çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı. İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek amacıyla eylemi gerçekleştiren kişi, polis ekiplerinin 'teslim ol' çağrısına bir süre uymayarak direndi.

ÖZEL HAREKAT POLİSLERİ OPERASYON DÜZENLEDİ

Şüphelinin elindeki pompalı tüfeği bırakmayarak polislere direnmesi üzerine adrese özel harekat polisleri sevk edildi. Özel harekat polisleri, çevrede alınan yoğun güvenlik önleminin ardından operasyon düzenledi. Ekipler havaya ateş açarak bir kez daha 'teslim ol' çağırısında bulundu. Bunun üzerine şüpheli, elindeki pompalı tüfeği bırakarak teslim oldu. Gözaltına alınan şüpheli, sorgulanmak üzere Beşiktaş Güvenlik Büro Amirliği'ne götürüldü.

Olay yeri inceleme ekipleri, kişinin havaya ateş açtığı alanda ve çevresinde inceleme yaptı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, şüphelinin emniyetteki sorgusu sürüyor.

Kaynak: DHA

Politika, Beşiktaş, Güvenlik, 3-sayfa, İsrail, Güncel, Gazze, Olay, Son Dakika

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