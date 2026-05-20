İsrail, Küresel Sumud Filosu\'nu Alıkoydu

20.05.2026 12:12
Adalah, İsrail'in uluslararası sularda alıkoyduğu aktivistlerin Aşdod Limanı'na getirildiğini duyurdu.

İnsan hakları ve hukuk örgütü "Adalah", İsrail ordusunun, uluslararası sularda hukuka aykırı bir şekilde alıkoyduğu Gazze'ye insani yardım ulaştırmak üzere yola çıkan Küresel Sumud Filosu aktivistlerini Aşdod Limanı'na getirdiğini duyurdu.

Adalah'tan yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in uluslararası sularda saldırıda bulunduğu Küresel Sumud Filosu ve alıkoyduğu aktivistlere ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, "Aralarında uluslararası aktivistler, insan hakları savunucuları ve gönüllü sağlık çalışanlarının da bulunduğu filonun katılımcıları İsrail'in Aşdod Limanı'na getiriliyor." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada Gazze'ye insani yardım ulaştırmak ve İsrail'in yasa dışı ablukasını kırmak için yola çıkan filodaki sivillerin uluslararası sularda zorla alıkonularak "tamamen kendi istekleri dışında İsrail topraklarına götürüldüğü" vurgulandı.

Adalah bünyesindeki avukatlara hukuki danışmanlık yapmak üzere Aşdod Limanı'na giriş izni verildiği aktarılan açıklamada, aktivistlerin nerede oldukları, hukuki ve sağlık durumlarına ilişkin bilgilerin ise oldukça kısıtlı olduğu ifade edildi.

Açıklamada, uluslararası sularda sivil gemilerin askeri müdahaleyle durdurulmasının, yabancıların kendi istekleri dışında zorla İsrail'e getirilmesinin ve abluka altındaki halka insani yardım ulaştırılmasına engel olunmasının "uluslararası hukukun ağır ihlali olduğu" vurgulandı.

Söz konusu eylemlerin İsrail'in Gazze'deki Filistinlilere uyguladığı toplu cezalandırma ve aç bırakma politikalarının bir uzantısı olduğu kaydedilen açıklamada, Adalah bünyesindeki hukuk ekibinin Sumud Filosu aktivistlerinin gözaltına alınmasına karşı çıkacağı ve tüm aktivistlerin bir an önce serbest bırakılmasını talep edeceği belirtildi.

İsrail ordusunun Küresel Sumud Filosu'na saldırıları

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik ablukasını kırmayı ve yaşamsal insani yardım ulaştırmayı amaçlayan Küresel Sumud Filosu 2026 Bahar Misyonu, 29 Nisan gecesi Girit Adası açıklarında Yunan kara sularından birkaç deniz mili açıkta İsrail ordusunun hukuk dışı müdahalesine maruz kalmıştı.

Gazze'ye 600 deniz mili uzaklıkta, uluslararası sulardaki saldırısında İsrail ordusu, 177 aktivisti alıkoyup kötü muamelede bulunmuştu.

İsrail ordusu, 44 ülkeden 428 aktivistin yer aldığı toplamda 50 tekneden oluşan filoya, 18 Mayıs'ta Gazze'ye doğru uluslararası sularda seyir halindeyken yeni bir saldırı düzenledi ve aktivistleri hukuka aykırı şekilde alıkoydu. Filoda 78 Türk katılımcı yer alıyordu.

İsrail ordusu, Ağustos 2025'te de 44'ten fazla ülkeden 500 aktivisti taşıyan 40'tan fazla tekneyle Gazze'ye yönelen Küresel Sumud Filosu'na benzer bir saldırıda bulunmuştu.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, Güncel, Dünya, Son Dakika

