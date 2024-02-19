İsrail, kuşatma altındaki Nasır Hastanesi'nden 14 hastayı tahliye etti - Son Dakika
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İsrail, kuşatma altındaki Nasır Hastanesi'nden 14 hastayı tahliye etti

İsrail, kuşatma altındaki Nasır Hastanesi\'nden 14 hastayı tahliye etti

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ndeki Han Yunus kentinde kuşatma altında tuttuğu Nasır Hastanesi'nden 14 hastanın tahliye edildiğini duyurdu. Hastalar, diğer hastanelere nakledilmek üzere tahliye edildi. İsrail'in hastanenin elektriğini kesmesi ve oksijen cihazının çalışmasını engellemesi nedeniyle hastaların tamamının tahliye edilmesi için baskı yapılıyor.

19.02.2024 00:51
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İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde kuşatma altında tuttuğu Nasır Hastanesi'nden 14 hastanın tahliye edildiği belirtildi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) yürüttüğü çalışmalar sonucu 5'i diyaliz, 3'ü de yoğun bakım hastası olmak üzere 14 hastanın güneydeki diğer hastanelere nakil için hastaneden tahliye edildiği belirtildi.

Açıklamada, İsrail'in askeri kışlaya çevirerek elektriğini kestiği ve oksijen cihazının çalışmasını engellediği hastanedeki tüm hastaların tahliye edilmesi için İsrail'e baskı yapmaya devam edildiği aktarıldı.

Bakanlıktan daha önce yapılan açıklamada, 70 sağlık personelinin alıkonduğu hastanede 150 hastanın tedavisiz kaldığı ve İsrail'in, bu hastaların başka hastanelere nakledilmesine izin vermediği kaydedilmişti.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı daha önce de jeneratörün durması ve oksijen cihazının çalışmaması nedeniyle Nasır Hastanesi'nde yoğun bakımda hayatını kaybeden hasta sayısının 8'e yükseldiğini açıklamıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail, kuşatma altındaki Nasır Hastanesi'nden 14 hastayı tahliye etti - Son Dakika

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