İsrail kuşatması altındaki Gazze'nin kuzeyinde çocuklarda yetersiz beslenme vakaları artıyor - Son Dakika
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İsrail kuşatması altındaki Gazze'nin kuzeyinde çocuklarda yetersiz beslenme vakaları artıyor

İsrail'in bir ayı aşkın süredir kuşatma uyguladığı Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Lahiya'da bulunan Kemal Advan Hastanesi Müdürü Hüsam Ebu Safiyye, bölgedeki durumun her geçen gün kötüleştiğini ve yetersiz beslenme vakalarının arttığını belirtti.

20.11.2024 13:18
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İsrail'in bir ayı aşkın süredir kuşatma uyguladığı Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Lahiya'da bulunan Kemal Advan Hastanesi Müdürü Hüsam Ebu Safiyye, bölgedeki durumun her geçen gün kötüleştiğini ve yetersiz beslenme vakalarının arttığını belirtti.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından, İsrail ordusunun hedef aldığı, baskın yaptığı, tıbbi ve insani yardım malzeme girişini engellediği Gazze'nin kuzeyinde yer alan hastanedeki duruma ilişkin Ebu Safiyye'nin açıklamaları paylaşıldı.

Ebu Safiyye, "Hala sıkı bir kuşatma altındayız. İlaç, sağlık ekibi ve yiyecek... hiçbir şeyin girişine izin verilmiyor. Ambulans ve sivil savunma ekiplerinin hizmet vermesine müsaade edilmiyor." ifadelerini kullandı.

İsrail ordusunun dün, hastane yakınındaki "el-Kahlut" ailesine ait evi hedef almasının ardından yardım çağrısı aldıklarını aktaran Ebu Safiyye, "Maalesef hiçbir şey yapamadık, hastaneye kendi çabasıyla gelebilen kurtuldu, kalanlar ise şehit oldu." bilgisini verdi.

Ebu Safiyye, hastanede 85 yaralı çocuk ve kadının bulunduğunu belirterek, bu kişilere en temel seviyede sağlık hizmeti vermekte de sıkıntı yaşadıklarını anlattı.

17 çocuk yetersiz beslenme belirtisiyle acil servise geldi

Yoğun bakımda kalan durumu son derece kritik 6 kişinin olduğunu paylaşan Ebu Safiyye, "Maalesef yetersiz beslenme vakaları yaşanmaya başladı. Dünden bu yana 17 çocuk yetersiz beslenme belirtileriyle acil servise geldi." ifadelerini kullandı.

Ebu Safiyye, durumun gittikçe "felakete" dönüştüğünü vurgulayarak, dün yaşlı bir adamın aşırı su kaybı (dehidratasyon) sebebiyle hayatını kaybettiğini kaydetti.

Kemal Advan Hastanesi Müdürü Ebu Safiyye, tıbbi malzeme, sağlık personeli, bebek maması, yetersiz beslenme tedavilerinde kullanılan ilaçlar gibi ihtiyaçların karşılanması için uluslararası hiçbir tarafın insani koridor açılması adına harekete geçmediğine vurgu yaptı.

İsrail'in Gazze'nin kuzeyindeki Filistinlileri göçe zorlama planı

Cibaliya Mülteci Kampı başta olmak üzere Gazze'nin kuzeyine 5 Ekim'de yoğun hava saldırıları düzenleyen İsrail ordusu, 6 Ekim'de söz konusu bölgelere kara saldırısı başlattı.

Bölge halkını göçe zorlayan İsrail ordusu düzenlediği saldırılarla bir yandan hastaneleri hedef alıp sağlık personelini alıkoyarken, diğer yandan bölgeye tıbbi ve insani yardım girişine de izin vermiyor.

Bu adımın, daha önce İsrail basınına yansıyan ve "generallerin planı" olarak bilinen, İsrailliler için yerleşim yeri hazırlığı yapmak amacıyla Filistinlilerin Gazze'nin kuzeyinden tahliye edilmesi adına atıldığı düşünülüyor.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, 7 Ekim'de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Hanun, Cibaliya ve Beyt Lahiya'daki Filistinlilere uyarıda bulunarak boşaltılması istenilen bölgelerin haritasını paylaşmıştı.

Filistinlilere Gazze'nin güneyindeki Mevasi bölgesine gitme çağrısı yapan Adraee'nin paylaştığı haritanın, İsrail ordusunda eski Operasyonlar Bölümü Başkanı General Giora Eiland'ın girişimiyle hazırlanıp hükümete sunulan Filistinlilerin zorla göç ettirilmesine ilişkin "generallerin planına" benzerliği dikkati çekmişti.

"Generaller Planı" adını taşıyan bu plan, Filistinlileri, Gazze Şeridi'nin kuzeyinden tehcir etmeyi, ardından bölgenin kuşatılarak gıda, yakıt ve temiz su girişine izin verilmemesini öngörüyor

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail kuşatması altındaki Gazze'nin kuzeyinde çocuklarda yetersiz beslenme vakaları artıyor - Son Dakika

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