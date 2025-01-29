İsrail, Kutlama Yapan 12 Filistinliyi Gözaltına Aldı

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İsrail, Hamas ile İsrail arasında varılan anlaşma kapsamında esir takasının 2'nci turunda serbest bırakılan Filistinli esirlerin özgürlüğüne kavuşmasını kutlayan 12 kişiyi gece gözaltına aldı.

İsrail polisinden yapılan açıklamada, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün kuzeyindeki Kefr Akab beldesinde 12 Filistinlinin, 25 Ocak Cumartesi günü esirlerin serbest kalmasını kutladıkları gerekçesiyle gözaltına alındığı belirtildi.

Açıklamada, kutlama sırasında Hamas bayraklarının kullanıldığı ve havaya ateş açıldığı iddia edildi.

Gözaltına alınan 12 kişinin bugün mahkemeye sevk edilmesi bekleniyor.

Açıklamada, "İsrail polisi ve iç istihbarat servisi Şin-Bet, Hamas'a destek ve dayanışma gösterilerine izin vermeyecektir." ifadesi kullanıldı.

Esir takasının başlamasından bu yana İsrail polisi, işgal altındaki Doğu Kudüs'te serbest bırakılan Filistinli esirlerin evlerine baskınlar düzenliyor.

Filistinli esirlerin serbest bırakılmasından dolayı sevinç gösterisi yapılmaması konusunda tehditlerde bulunuyor.

İsrail, medyaya da baskı uyguluyor

Öte yandan Haaretz gazetesinin haberine göre İsrail polisi, Filistinli esirlerin serbest bırakılmasıyla ilgili haberlerin yayınlanmaması için medyaya da baskı yapıyor.

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te, Filistinli esirlerin evlerine dönüşünü haberleştirmek isteyen 4 Filistinli gazeteci, İsrail polisi tarafından sorguya çağrıldı.

Haberde, Filistinli esirlerin serbest bırakıldığı Ofer Cezaevinde gazetecilerin işini yapmasının engellendiği, bir Filistinli gazetecinin İsrail polisi tarafından darbedildiği, birinin ise gözaltına alındığı bildirildi.

Filistinli gazeteciler, Filistinli esirlerin serbest bırakıldıkları yerlerde, ailelerinin ise karakola çağrılarak medyaya konuşmama konusunda tehdit edildiğini aktardı.