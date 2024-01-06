İsrail, kuzeyde radarla donatılmış zeplin konuşlandırdı

İsrail'in ülkenin kuzeyine gelişmiş füze ve hava araçlarını tespit için radarla donatılmış zeplin konuşlandırdığı belirtildi.

Haaretz gazetesi, İsrail ordusunun "Sky Dew" olarak adlandırılan füze ve hava araçları tespit ve uyarı sistemini, 1,5 yıl devre dışı bırakıldıktan sonra İsrail'in kuzeyinde yeniden faaliyete geçirdiğini yazdı.

The Times of Israel gazetesinin haberine göre, İsrail'in kuzeyi ve Lübnan'ın güneyinde yaşayan bölge sakinleri füze tespit zeplininin bölgeye konuşlandırıldığını aktardı.

Haberde, sistemin henüz "operasyonel" olmadığı gibi konuşlandırılmasıyla ilgili önemli aksaklıkların da yaşandığına işaret edildi.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberinde ise ABD'den sipariş edilen parçaların ulaşmasının ardından sistemin bugün aktifleştirildiği belirtildi.

Öte yandan İsrail'in söz konusu sistemi ülkenin kuzeyinde aktif hale getirme hamlesinin, Hamas'ın Siyasi Büro Başkan Yardımcısı Salih el-Aruri ve beraberindeki 6 kişiye 2 Ocak'ta Beyrut'ta düzenlenen suikastin ardından gelmesi dikkat çekti.

Hizbullah, Aruri'ye yönelik suikasta tepki olarak bugün İsrail ordusuna ait sınırdaki bir askeri üsse 60'dan fazla roket attığını açıklamıştı.

İsrail ile Hizbullah, 8 Ekim'den bu yana çatışma halinde bulunuyor. Çatışmalarda 152 Hizbullah mensubu öldürülürken, 28 Lübnanlı sivil, 5 İsrailli sivil ve 9 İsrail askeri de hayatını kaybetti.