İsrail, LFI lideri Melenchon ile Panot'un ülkeye girişini yasakladı - Son Dakika
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İsrail, LFI lideri Melenchon ile Panot'un ülkeye girişini yasakladı

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İsrail, LFI lideri Jean-Luc Melenchon ile Meclis Grup Başkanvekili Mathilde Panot'un ülkeye girişini yasakladı. İsrail Dışişleri Bakanlığı, Bakan Gideon Saar'ın aldığı kararın LFI'nin İsrail karşıtı tutumu ve liderlerinin açıklamaları nedeniyle alındığını ileri sürdü.

İsrail, Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) partisinin lideri ve cumhurbaşkanı adayı Jean-Luc Melenchon ile partinin Meclis Grup Başkanvekili Mathilde Panot'un ülkeye girişini yasaklama kararı aldı.

İsrail Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, kararın LFI'nin İsrail karşıtı tutumu ve parti liderlerinin açıklamaları nedeniyle alındığı ileri sürüldü.

İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar'ın, Melenchon ve Panot'un İsrail karşıtı tutumları nedeniyle ülkeye girişini yasaklama kararı aldığı kaydedildi.

Açıklamada, iki Fransız siyasetçinin "İsrail aleyhine iftiralar yaydığı" iddia edilerek abluka altındaki Gazze'ye insani yardım taşıyan filolara Fransız gemilerinin eşlik etmesi talebinde bulunduğuna da işaret edildi.

Fransa, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde Filistin toprakları gasbedilerek kurulan birçok yerleşimi bünyesinde barındıran İsrail Şomron Bölge Konseyi Başkanı Yossi Dagan'ın ülkeye girişine izin vermemişti.

Kaynak: AA
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