İsrail Lübnan'a 9 Hava Saldırısı Düzenledi - Son Dakika
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İsrail Lübnan'a 9 Hava Saldırısı Düzenledi

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BM, İsrail ordusunun Lübnan'da 9 hava saldırısı ve 265 füze attığını duyurdu. Güvenlik endişesi sürüyor.

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, İsrail ordusunun Lübnan'da, pazartesiden çarşambaya kadar "9 hava saldırısı ve 265 füze atışı gerçekleştirdiğini" bildirdi.

Dujarric, Dünya İnsani Yardım Günü dolayısıyla New York'ta düzenlenen günlük basın toplantısında, Orta Doğu'daki gelişmelerle ilgili bilgileri paylaştı.

BM Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL) raporlarını aktaran Dujarric, Lübnan'ın güneyinde barış gücü üyelerinin güvenliğini etkileyen olayların devam ettiğini belirtti.

Dujarric, "UNIFIL, pazartesiden çarşambaya kadar, Lübnan'ın güneyinde karada, havada ve denizde İsrail ordusunun faaliyetlerini gözlemlemeye devam etti ve faaliyetler salı günü zirveye ulaştı." dedi.

"Barış güçleri, çoğunlukla insansız hava araçlarından (İHA) kaynaklanan 86 hava sahası ihlali kaydetti." diyen Dujarric, İsrail tarafından bölgede "9 hava saldırısı ve 265 füze atışının" gerçekleştirildiği bilgisini paylaştı.

Dujarric ayrıca, "Keşif uçuşları, kinetik saldırılar ve intihar dronları da dahil yaklaşık 30 İHA faaliyeti gözlemlediler. İsrail Savunma Kuvvetleri tarafından altyapının yıkımı ve tahribatı da devam etti." değerlendirmesinde bulundu.

Bölgede hareket özgürlüğüne getirilen kısıtlamaların da "endişe kaynağı olmaya devam ettiğini" vurgulayan Dujarric bu bağlamda pazartesi ile çarşamba günleri arasında 7 olayın kaydedildiğini aktardı.

Dujarric, söz konusu olayların çoğunda İsrail güçlerinin yer aldığı ve bu kısıtlamaların, devriyelerin, konvoyların ve insani yardım hareketlerinin gecikmesine, güzergahlarının değiştirilmesine veya geldikleri yere geri dönmelerine neden olduğunu söyledi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail Lübnan'a 9 Hava Saldırısı Düzenledi - Son Dakika

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