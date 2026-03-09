İsrail, Lübnan'a Fosfor Bombasıyla Saldırdı

İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW), İsrail ordusunun, Lübnan'daki yerleşim bölgelerini fosfor bombasıyla vurduğunu bildirdi.

HRW'den yapılan yazılı açıklamada, "İsrail ordusunun, 3 Mart'ta Lübnan'ın güneyindeki Yuhmur eş-Şakif beldesinde bulunan evlere topçu atışıyla beyaz fosfor mühimmatı kullanarak yasa dışı bir saldırı gerçekleştirdiği" belirtildi.

Saldırıya ilişkin çekilen 7 fotoğrafın doğruluğunun teyit edildiği ve coğrafi konumlarının belirlendiği kaydedilen açıklamada, bu fotoğraflarda, beldedeki yerleşim bölgesi üzerinde patlayan fosfor bombası ile sivil savunma ekiplerinin iki ev ve bir araçta çıkan yangını kontrol altına almaya çalıştığının görüldüğü aktarıldı.

Açıklamada ifadelerine yer verilen HRW'nin Lübnan'daki araştırmacılarından Remzi Kays ise İsrail ordusunun yerleşim bölgelerinde beyaz fosforu yasa dışı şekilde kullanmasının son derece endişe verici olduğunu belirtti ve bunun siviller için ağır sonuçları olacağı uyarısında bulundu.

Kays, fosfor bombasının can kaybı ya da yaşam boyu sürecek sıkıntılara yol açan ağır yaralanmalara neden olabileceğinin altını çizdi.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

Lübnan Sağlık Bakanı Reken Nasreddin, dün, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana Lübnan'a düzenlediği saldırılarda ölü sayısının 100 artarak 394'e, yaralı sayısının ise 1130'ayükseldiğini açıklamıştı.