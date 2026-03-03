İsrail Lübnan'a Hava Saldırıları Düzenledi - Son Dakika
İsrail Lübnan'a Hava Saldırıları Düzenledi

03.03.2026 13:33
İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki beldelere hava ve topçu saldırıları gerçekleştirdi.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail uçakları Lübnan'ın güneyindeki Harayib, Kefer Melki, Kakaiyyet Cisir, Debbin, Haruf ve Zerariye beldelerini hedef aldı.

Sınır hattındaki Ayta Şaab beldesi çevresine de İsrail güçlerince topçu atışları yapıldı.

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki 59 köy ve beldeye saldırı tehdidinde bulunarak, bölge sakinlerinden evlerini terk etmelerini istemişti.

Öte yandan Lübnan ordusundan yapılan yazılı açıklamaya göre, iç güvenlik güçleri İsrail ile işbirliği yaptığı gerekçesiyle yabancı uyruklu 3 kişiyi gözaltına aldı.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları

İsrail ordusundan pazar gecesi yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Hizbullah'ı hedef aldığını öne süren İsrail ordusu, Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyurmuş, ardından başkent Beyrut'ta patlama sesleri yükselmişti.

İsrail ordusu, Lübnan'da o saatten itibaren birçok noktaya hava saldırıları düzenliyor.

Kaynak: AA

