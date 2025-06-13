İsrail Lübnan'a Hava Saldırıları Düzenliyor

İsrail savaş uçakları, ateşkes anlaşmasına karşın sürekli ihlallerde bulunduğu Lübnan'ın güneyine çok sayıda hava saldırısı düzenledi.

Lübnan resmi haber ajansı NNA'ya göre, İsrail ordusu Lübnan'ın güneyindeki farklı kentleri hava saldırılarıyla hedef aldı.

İsrail ordusunun, Sayda şehrinin güneyindeki Tebne bölgesine 3 hava saldırısı düzenlediği bildirildi.

Nebatiye iline bağlı Deyr ez-Zahrani üzerinde alçak uçuş yapan İsrail jetlerinin, ülkenin güneyindeki Cezzin bölgesini de hedef aldığı aktarıldı.

İsrail ordusunun, Mercaiyun bölgesindeki Hıyam kasabasını da havan toplarıyla vurduğu kaydedildi.

Saldırılarda şu ana kadar ölü ya da yaralı bilgisi paylaşılmadı.

İsrail'e ait bir insansız hava aracının (İHA), bugün Nebatiye'de seyir halindeki bir motosikleti hedef alması sonucu 1 kişinin hayatını kaybettiği bildirilmişti.

İsrail ile Lübnan arasında 27 Kasım 2024'te yapılan ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail sıklıkla anlaşmayı ihlal ediyor.

Lübnan'a yönelik kara saldırıları sırasında sınır hattındaki beldelere giren İsrail ordusu, ateşkes anlaşmasındaki geri çekilme maddesine rağmen 5 noktada varlığını sürdürüyor.

Hava ve kara saldırılarıyla sınıra yakın beldelerde büyük yıkıma yol açan İsrail, ateşkesin üzerinden aylar geçmesine rağmen Lübnan'ın güneyinde araçları ve bazı noktaları İHA'larla hedef almaya devam ediyor.???????