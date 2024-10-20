İsrail, Lübnan'a Hava Saldırılarına Başladı

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(ANKARA) - İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) Sözcüsü Avichay Adraee'nin Lübnan'ın Bekaa ve Beyrut'ta operasyon yapılması planlanan bölgeleri açıklamasından yaklaşık 1 saat sonra İsrail savaş uçakları Beyrut'u vurmaya başladı.

İsrail'in Lübnan'a yönelik hava operasyonları devam ediyor. İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) Sözcüsü Avichay Adraee, yaklaşık 1 saat önce Lübnan ve Bekaa bölgelerinde hedef alınacak noktalara ilişkin sivillerin bölgeyi tahliye etmesi için yazılı uyarı yaptı. Sözcü Andree'nin X hesabından yaptığı uyarıdan sonra İsrail savaş uçakları Lübnan'ı bombalamaya başladı.

İsrail'in savaş uçakları Lübnan'ı bombalıyor

İsrail savaş uçaklarının hedefinde El-Kard El-Hasan Derneği bulunuyor. İsrail Savunma Kuvvetleri Hizbullah'a finansal destek verdiklerini ileri sürdükleri derneğin altyapısını ve tesislerini hedef almayı planlıyor. Beyrut semalarında uçan İsrail savaş uçakları Lübnan'ın güneyine en az 7 hava saldırısı düzenledi. Bombalanan bölgelerin görüntüleri sosyal medyada hızla paylaşılmaya başlandı.