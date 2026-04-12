İsrail Lübnan'a Hava Saldırısı Düzenledi

12.04.2026 08:25
İsrail ordusunun Lübnan'da düzenlediği hava saldırılarında 5 sivil hayatını kaybetti, 3 yaralı var.

İsrail ordusunun, gece saatlerinde Lübnan'ın güneyindeki beldelerde düzenlediği hava saldırıları sonucu 5 kişinin yaşamını yitirdiği, 3 kişinin yaralandığı bildirildi.

Ülkenin resmi haber ajansı NNA'da yer alan habere göre İsrail ordusu, gece saatlerinde Lübnan'ın güneyinde yer alan Sur ve Nebatiye kentlerine bağlı birçok beldeyi bombalamaya devam etti.

İsrail savaş uçaklarının Sur kentine bağlı Kana beldesinde bazı evleri ve altyapıyı hedef aldığı saldırılar sonucu en az 5 sivil öldü, birçok kişi yaralandı.

İsrail ordusu, güneydeki Nebatiye kentine bağlı el-Hiyam beldesinde de birçok noktayı hava saldırılarıyla bombaladı. Saldırılarda yaralanan 3 kişi hastaneye ulaştırıldı.

Lübnan'ın güneyindeki Bafliye, Kavneyn ve diğer bazı beldeler de gece saatlerinde İsrail'in hava saldırılarına maruz kaldı.

İsrail'in Lübnan'a saldırısı

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Daha sonra Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail ordusunun Lübnan'a 2 Mart'ta başlattığı saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 2 bin 20'ye yükseldiğini bildirmişti.

Lübnan hükümeti de ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyon 162 bini geçtiğini açıklamıştı.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, İsrail Ordusu, Orta Doğu, Güvenlik, Lübnan, İsrail, Güncel, Son Dakika

Ünlülere yeni dalga operasyon! Eski hakem de gözaltında
Operasyonda yeni dalga! Cem Adrian ve İlker İnanoğlu'na gözaltı kararı
21 saatlik zirveden sonuç çıkmadı! İşte müzakereleri kilitleyen 2 madde
Pakistan'dan ABD ve İran'a "Ateşkesi sürdürün" çağrısı
Olay iddia: Lübnan, Hizbullah'ın silahsızlandırılması için ABD'den yardım isteyecek
İslamabad'da 21 saatlik görüşme! ABD ve İran kararını duyurdu
