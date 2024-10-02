İsrail, Lübnan'a Kara Tümeni Görevlendirdi - Son Dakika
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İsrail, Lübnan'a Kara Tümeni Görevlendirdi

İsrail Ordu'su, Lübnan'daki kara saldırılarına katılması için 36. tümeni görevlendirdi.

02.10.2024 12:16
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İsrail ordusu Lübnan'ı işgal için başlattığını duyurduğu kara saldırısına katılmak amacıyla bir tümenin daha görevlendirdiğini bildirdi.

Ordudan yapılan yazılı açıklamada, 36. tümenin Lübnan'a kara saldırılarına katılacağı belirtildi.

Açıklamada, kara saldırısına katılacak tümenin tatbikat görüntüleri de paylaşıldı.

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinde Hizbullah'ın altyapısına yönelik sınırlı ve yoğun kara saldırılarına başladığını bildirmişti.

İsrail'in Lübnan'da şiddetlenen saldırılarında 1328 kişi öldü

Hizbullah'la 8 Ekim 2023'ten beri kontrollü çatışmalara devam eden İsrail ordusu, 23 Eylül'de Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenledi.

Lübnan makamlarına göre, Hizbullah'ın kullandığı iletişim cihazlarının patlatıldığı 17 Eylül'den beri 104'ü çocuk ve 194'ü kadın olmak üzere toplam 1328 kişi öldü.

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, İsrail ordusunun 27 Eylül'de Beyrut'a düzenlediği hava saldırılarında öldürüldü.

Hizbullah ise İsrail'e roket ve füzelerle karşılık veriyor. İsrail tarafında çoğunlukla ordu üslerini hedef alan bu saldırılarda büyük bir hasar bildirilmedi.

İsrail bombardımanı nedeniyle ülke içerisinde yüz binlerce kişi yerinden oldu.

Ülkenin güney kesimlerinden başkent Beyrut ve kuzeye göç dalgası devam ederken, Suriye'ye 10 binlerce kişinin göç ettiği belirtiliyor.

Kaynak: AA

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