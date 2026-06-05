İsrail Lübnan'a Saldırdı: 4 Ölü, 14 Yaralı - Son Dakika
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İsrail Lübnan'a Saldırdı: 4 Ölü, 14 Yaralı

05.06.2026 11:57
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İsrail ordusu, ateşkese rağmen Lübnan'a düzenlediği saldırılarda 4 kişiyi öldürdü, 14 kişiyi yaraladı.

İsrail ordusunun ateşkese rağmen Lübnan'a gece saatlerinde düzenlediği saldırılarda 4 kişi öldü, 14 kişi yaralandı.

Lübnan haber ajansı NNA'ya göre, İsrail ordusu Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye kentine bağlı Duveyr beldesinde bir binayı bombaladı.

Saldırıda bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi de yaralandı. Hedef alınan bina yerle bir oldu.

Kentin Habbuş beldesini hedef alan İsrail saldırısında 2 kişi hayatını kaybetti.

İsrail ordusu, sabah saatlerinde Yukarı Nebatiye, Zibdin, Şukin, Cibşit ve Kefr Tebnit beldelerini de sabah saatlerinde bombaladı.

Ayrıca, Nebatiye'nin Deyr Zehrani beldesinde İsrail savaş uçakları 2 binayı hedef aldı.

Lübnan'ın güneyindeki Sur kentinde İsrail ordusunun hedefinde Burc Kalavay ve Deyr Kifa beldeleri vardı.

Burc Kalavay'ı hedef alan İsrail saldırısında 1 kişi öldü, bir kişi yaralandı.

Ayrıca, İsrail ordusunun kentin Cebel Amil Hastanesi çevresine düzenlediği saldırıda bir bankaya ait bina yıkılırken, 12 kişi de yaralandı.

İsrail ordusu Lübnan'ın güneyindeki Mercayun ilçesinde bina yıkımlarını da sürdürdü.

Bu arada, İsrail ordusunun saldırı tehdidiyle halkı göçe zorladığı Lübnan'ın güneyindeki Arnaya ve Ankun beldelerinden yoğun bir göç dalgası gözlemlendi.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları ve ateşkes

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak, ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti.

Lübnan hükümeti bu sürede, ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, 24 Nisan'da yaptığı açıklamada, Lübnan ile İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren 10 günlük geçici ateşkesin 3 hafta daha uzatıldığını duyurmuştu.

ABD arabuluculuğunda Lübnan ile İsrail arasında 14-15 Mayıs'ta gerçekleştirilen 3. tur görüşmeler sonucunda, 17 Mayıs itibarıyla ateşkesin 45 gün uzatılması kararlaştırılmıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, son açıklamasında, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana ülkeye düzenlediği saldırılarda 3 bin 526 kişinin hayatını kaybettiğini bildirmişti.

ABD Dışişleri Bakanlığı Washington'daki 4. tur görüşmelerin ardından dün İsrail ve Lübnan'ın, Hizbullah'ın saldırılarını tamamen durdurması ve tüm unsurlarını Litani Nehri'nin güneyinden çekmesi şartıyla geniş kapsamlı bir ateşkes konusunda mutabakata vardığını duyurmuştu.

Ancak duyurulan ateşkes anlaşmalarına rağmen İsrail ordusu saldırılarını sürdürüyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail Lübnan'a Saldırdı: 4 Ölü, 14 Yaralı - Son Dakika

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