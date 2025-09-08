İsrail Lübnan\'a Saldırdı: 5 Ölü

İsrail ordusunun ateşkesi ihlal ederek Lübnan'a düzenlediği saldırılarda 5 kişi yaşamını yitirirken; saldırı sonrasına ait görüntüler ortaya çıktı.

İsrail, Orta Doğu'da terör estirmeye devam ediyor. Gazze'ye yönelik saldırılarına da hız veren İsrail, komşu ülkelere de bir biri ardına saldırılar düzenliyor.

ATEŞKESİ İHLAL ETTİ, LÜBNAN'I VURDU

İsrail bu kez de ateşkesi ihlal ederek Lübnan'a saldırdı. Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberinde, İsrail ordusunun Lübnan'ın Bekaa Vadisi ile Hirmil kırsalına saldırı düzenlediği belirtildi.

ÖLÜLER VAR

Lübnan Sağlık Bakanlığı ilk belirlemelere göre İsrail saldırılarında 5 kişinin hayatını kaybettiğini, 5 kişinin yaralandığını aktardı.

KAMERALARA YANSIDI

İsrail ordusuna ait dronun Lübnan'ın güneyindeki Meys el-Cebel beldesine ses bombası atması sonucu bir kişinin yaralandığı kaydedildi. Saldırı sonrası bölgeden dumanlar yükselirken; o anlar kameralarca kaydedildi.