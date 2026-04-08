İsrail Lübnan'a Saldırıları Sürdürüyor
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İsrail Lübnan'a Saldırıları Sürdürüyor

08.04.2026 12:05
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail, geçici ateşkesin varlığına rağmen Lübnan'a saldırıları devam ettiriyor.

İsrail ordusu, ABD-İran arasında sağlanan ve İsrail'i de kapsayan geçici ateşkese rağmen Lübnan'a saldırıları sürdürdüğünü açıklayarak, ülkenin güneyini terk etmeleri için bölge sakinlerine yönelik tehdidini yineledi.

İsrail Ordu Sözcüsü Avihay Adraee, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından Zehrani Nehri'nin güneyinde bulunan Lübnanlılar için uyarı yayımladı.

"Lübnan'daki çatışmalar devam ediyor ve ateşkes Lübnan'ı kapsamıyor." ifadesini kullanan Adraee, bölgeye saldırı düzenlemekle tehdit ederek, halkın Zehrani Nehri'nin kuzeyine gitmesini istedi.

Adraee, güneyde kalanların ya da kuzeyden güneye doğru hareket edenlerin hayatlarını tehlikeye atacağı tehdidinde bulundu.

Bazı aileler evlerine dönmeye başladı

Öte yandan ABD-İran arasındaki geçici ateşkes ilan edilmesinin ardından, İsrail saldırıları nedeniyle güneyden göç etmek zorunda kanan bazı aileler evlerine dönmeye başladı.

Lübnan ordusu ise bölgedeki gelişmeler ve ateşkes ihtimaline ilişkin haberlerin artması üzerine, İsrail saldırıları nedeniyle yerinden edilen sivillere güneydeki köy ve beldelere dönüşte acele etmemeleri uyarısında bulundu.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Orta Doğu, Güvenlik, Lübnan, İsrail, Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.04.2026 13:44:02. #.0.5#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.