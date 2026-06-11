İsrail Lübnan'a Saldırıyı Sürdürüyor - Son Dakika
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İsrail Lübnan'a Saldırıyı Sürdürüyor

11.06.2026 15:36
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İsrail ordusu, ateşkese rağmen Lübnan'a düzenlediği saldırılarda 1 Suriye vatandaşı hayatını kaybetti.

İsrail ordusunun ateşkese ve İran'ın uyarılarına rağmen bugün Lübnan'ın güneyi ile doğusuna düzenlediği saldırılarda 1 Suriye vatandaşı yaşamını yitirdi.

İsrail ordusu, 17 Nisan'da yürürlüğe giren ve 17 Mayıs itibarıyla 45 gün uzatılan ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye ve Sur kentleri ile doğudaki Bekaa bölgesindeki beldelere yönelik saldırılarını sürdürüyor.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail'e ait insansız hava araçları Bekaa'daki'daki Suhmur beldesinde bir aracı hedef aldı. Saldırıda 1 Suriye vatandaşı yaşamını yitirirken, 1 Suriyeli yaralandı.

Bekaa'daki Mişgara beldesi de insansız hava araçlarıyla (İHA) hedef alındı.

İsrail savaş uçakları ve İHA'lar öğle saatlerinden sonra güneydeki Deyr Kanun en-Nehr, Mecdel Zun, Mansuri, Kefer Coz, Kefer Tebnin, Şevkin, Habbuş, Abbasiyye ve Tora beldelerine saldırılar düzenledi.

Sur kentinin batı kesimindeki Mecdel Zun, Zibkin ve Hınniye başta olmak üzere birçok belde de İsrail topçu birliklerinin yoğun bombardımanına tutuldu. İsrail topçuları ayrıca Ganduriyye ve Sarifa beldelerini de vurdu.

Öte yandan Sur'a bağlı Coya beldesinde bir aracı hedef alan İHA saldırısı düzenlendi.

İsrail'e ait bir insansız hava aracı ise Beyrut semalarında alçak irtifada uçuş yapıyor.

İran Silahlı Kuvvetleri'nin savaşı yürüten birimi Hatemu'l Enbiya Karargahı, 8 Haziran'da, İsrail'e yönelik askeri operasyonların durdurulduğunu açıklamış ancak İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarını sürdürmesi halinde daha sert karşılık verileceği uyarısında bulunmuştu.

İsrail basını ise Başbakan Binyamin Netanyahu'nun Trump'ın talebi üzerine İran'a saldırıları durdurmayı kabul ettiğini ancak Lübnan'a saldırıların "tüm gücüyle" devam edeceğini öne sürmüştü.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları ve ateşkes

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak, ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti.

Lübnan hükümeti bu sürede, ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, 24 Nisan'da yaptığı açıklamada, Lübnan ile İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren 10 günlük geçici ateşkesin 3 hafta daha uzatıldığını duyurmuştu.

ABD arabuluculuğunda Lübnan ile İsrail arasında 14-15 Mayıs'ta gerçekleştirilen 3. tur görüşmeler sonucunda, 17 Mayıs itibarıyla ateşkesin 45 gün uzatılması kararlaştırılmıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, son açıklamasında, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana ülkeye düzenlediği saldırılarda 3 bin 696 kişinin hayatını kaybettiğini bildirmişti.

ABD Dışişleri Bakanlığı, Washington'daki 4. tur görüşmelerin ardından 3 Haziran'da İsrail ve Lübnan'ın, Hizbullah'ın saldırılarını tamamen durdurması ve tüm unsurlarını Litani Nehri'nin güneyinden çekmesi şartıyla "geniş kapsamlı ateşkes" konusunda mutabakata vardığını duyurmuştu. Hizbullah ise şartlı ateşkesi reddettiğini açıklamıştı.

Ancak duyurulan ateşkes anlaşmalarına rağmen İsrail ordusu saldırılarını sürdürüyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail Lübnan'a Saldırıyı Sürdürüyor - Son Dakika

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