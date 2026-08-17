İsrail Lübnan'a Saldırmayı Sürdürüyor

İsrail ordusunun, Lübnan ile yürürlükteki ateşkese rağmen, ülkenin güneyindeki bazı beldelere yönelik topçu ve hava saldırıları düzenlediği bildirildi.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail ordusu Lübnan'ın güneyindeki Merciiyyun ilçesine bağlı Beni Hayyan beldesinde bulunan belediye binasını topçu atışıyla hedef aldı.

İsrail'e ait savaş uçaklarının da Sur ilçesine bağlı Mansuri beldesini iki ayrı dalga halinde bombaladığı aktarıldı.

Bint Cubeyl ilçesine bağlı Ayterun beldesinin ise topçu atışına maruz kaldığı ve makineli silahlarla tarandığı??????? belirtildi.

Söz konusu saldırılarda ölen ya da yaralanan olup olmadığına ilişkin henüz bilgi paylaşılmadı.

İsrail'in Lübnan'daki saldırıları

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak ülkenin güneyindeki birçok beldeyi hedef almış ve işgal etmişti.

Lübnan Sağlık Bakanlığının verilerine göre, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 4 bin 346'ya, yaralıların sayısı ise 12 bin 301'e ulaştı.

Lübnan hükümeti, saldırılar nedeniyle ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.

Lübnan ile İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren ateşkes daha sonra birkaç kez uzatılmıştı.

Ancak İsrail ordusu, ateşkese rağmen çeşitli gerekçelerle Lübnan'ın güneyine yönelik saldırılarını sürdürüyor.