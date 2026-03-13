İsrail, Lübnan’a Takviye Güç Gönderdi - Son Dakika
İsrail, Lübnan’a Takviye Güç Gönderdi

13.03.2026 13:42
İsrail, Hizbullah'a yönelik roket saldırılarının artması üzerine Lübnan sınırındaki birliklerine takviye yaptı.

KUDÜS, 13 Mart (Xinhua) -- İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir, son 24 saat içinde Lübnan'dan İsrail'in kuzeyine yönelik roket saldırılarının arttığı gerekçesiyle, kuzeyde Lübnan sınırındaki birliklere takviye yapılması talimatını verdi.

İsrail Ordu Sözcüsü Effie Defrin perşembe günkü basın toplantısında, Kuzey Komutanlığı'nda düzenlenen durum değerlendirme toplantısına katılan Zamir'in, "Hizbullah'a yönelik saldırıların daha da yoğunlaştırılmasına" yönelik planları onayladığını söyledi.

Defrin, Zamir'in mart ayı başında bölgeye sevk edilen yaklaşık 100.000 yedek askere ek olarak sınır hattındaki birliklerin takviyelerle daha da güçlendirilmesi talimatı verdiğini belirtti.

Defrin, ordunun Hizbullah'ın Rıdvan Gücü birimine ait bölgeleri hava saldırıları ve topçu ateşiyle hedef aldığını da kaydetti.

ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a başlattığı ortak saldırılarda İran'ın eski dini lideri Ali Hamaney öldürülmüştü. Son gelişmelerle birlikte çok sayıda can kaybına yol açan bölgesel çatışmalardaki gerilimde yeniden artış yaşanıyor.

Lübnan'da faaliyet gösteren, İran destekli Şii grup Hizbullah da Ali Hamaney'in öldürülmesine misilleme olarak İsrail'e roket ve insansız hava aracı saldırıları düzenledi. İsrail, Lübnan'ın güneyi ve Beyrut'a düzenlediği yoğun bombardımanla karşılık verirken İsrail birlikleri de 3 Mart'ta Lübnan'a girerek sınıra yakın bazı bölgeleri ele geçirdi.

Kaynak: Xinhua

