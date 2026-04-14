İsrail-Lübnan Barış Görüşmeleri Öncesi Umutlar
İsrail-Lübnan Barış Görüşmeleri Öncesi Umutlar

14.04.2026 17:53
İsrail Dışişleri Bakanı Saar, Lübnan ile barış ve normalleşme istediklerini açıkladı.

İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, bu akşam Washington'da yapılması planlanan görüşme öncesi Lübnan ile barış ve normalleşme istediklerini söyledi.

İsrail Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Saar, ülkeye resmi ziyarette bulunan Çekya Dışişleri Bakanı Petr Macinka ile başkent Tel Aviv'de görüşmesinin ardından basın toplantısı düzenledi.

Saar, İsrail ile Lübnan arasında bu akşam yapılması planlanan görüşme öncesi, İsrail ve Lübnan arasında büyük bir anlaşmazlık bulunmadığını iddia etti ve şunları dile getirdi:

"Sorun Hizbullah ve gelecek için bir çerçeve anlaşmasının şartlarını konuşabilmemiz için bu sorunu ele almalıyız."

İsrail'in güvenliği için sorun olan şeyin Lübnan'ın egemenliği için de sorun olduğunu savunan Saar, "(Lübnan ile) Farklı bir aşamaya geçebilmemiz için (Hizbullah) bu sorunun çözülmesi gerekir. Biz Lübnan ile barış ve normalleşmeye ulaşmak istiyoruz." iddiasında bulundu.

ABD arabuluculuğunda, bugün İsrail ile Lübnan'ın olası ateşkes ve müzakere tarihinin ele alınması için Washington'da görüşme yapılacak.

"Çekya, İsrail'in en büyük dostu ve müttefiklerinden biri"

İran ile yaşanan saldırılara da değinen Saar, İran'ın nükleer silah edinmesine asla izin vermeyeceklerini öne sürdü.

Saar, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'nin ve Almanya Başbakanı Friedrich Merz'in kendilerine destek verdiğini anımsatarak, "(Avrupa) Savaşın kendi güvenliğine olan katkısını kabul etmeyi reddediyor." iddiasında bulundu.

Zenginleştirilmiş uranyumun İran'dan çıkarılması ve İran topraklarında uranyum zenginleştirilmesi yapılmaması gerektiğini öne süren Saar, ABD'nin İran'ın nükleer silah edinmesini engelleme konusundaki kararlılığını takdir ettiklerini ve bu amaca diplomatik yollarla ulaşma çabalarını da desteklediklerini savundu.

Çekya'yı İsrail'in en büyük dost ve müttefiklerinden biri olarak nitelendiren Saar, ortaklıklarını bir adım öteye taşıyarak iki ülke arasında Karma Komisyon kurulduğunu duyurdu.

Saar, söz konusu komisyonla ortak hedeflerinin iki ülke arasındaki ekonomik bağları güçlendirmek olacağını söyleyerek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Ayrıca genç Çek teknoloji girişimcilerini ve uzmanlarını İsrail'e getirerek onlarla İsrail'in teknoloji ekosistemini paylaşacak bir program başlatıyoruz. Bugün, yapay zeka direktörlüklerimizin başkanları yapay zeka iş birliğimizi geliştirmek üzere bir araya geliyor. Bu girişimler ekonomik, yapay zeka ve teknoloji ortaklıklarımızı güçlendirecektir. Her iki ekonomiye de doğrudan fayda sağlayacaktır."

Kaynak: AA

Dış Politika, Washington, Diplomasi, Orta Doğu, Teknoloji, Güvenlik, Ekonomi, Lübnan, İsrail, Güncel, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
