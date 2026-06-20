İsrail-Lübnan Çatışması: 1 Asker Öldü, 13 Yaralı

İsrail ordusu, işgal ve saldırılarını sürdürdüğü Lübnan'ın güneyinde yaşanan çatışmalarda 1 askerinin öldüğünü, 13 askerinin de yaralandığını bildirdi.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, hayatını kaybeden askerin Komando Tugayı'nda görevli 21 yaşındaki Başçavuş Nir Ben Ari olduğu belirtildi.

Öte yandan, "The Times of Israel" gazetesinin haberinde, saat 01.30'da Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye iline bağlı Kefer Tebnit köyünde bulunan askeri bir mevziye roket ve patlayıcı yüklü insansız hava aracıyla (İHA) saldırı düzenlendiği kaydedildi.

Söz konusu saldırıda Başçavuş Ben Ari'nin yaşamını yitirdiği, 2'si ağır olmak üzere 13 askerin yaralandığı ifade edildi.

Yaralı askerlerin hastanelere kaldırıldığı ve durumları hakkında ailelerine bilgi verildiği aktarıldı.