İsrail, Lübnan\'da 180 Hizbullah Hedefini İmha Etti

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- İsrail: " Lübnan'ın güneyinde 180 Hizbullah hedefi imha edildi"

TEL AVİV - İsrail Savunma Kuvvetleri tarafından Lübnan'ın güneyine düzenlenen saldırıya ilişkin yapılan açıklamada, "İsrail savaş uçakları Lübnan'ın güneyinde son saatlerde yaklaşık 180 hedefi ve binlerce fırlatma rampasını imha etti" ifadeleri kullanıldı.

İsrail Lübnan'da saldırılarını sürdürüyor. İsrail Savunma Kuvvetleri tarafından son saatlerde Lübnan'ın güneyine düzenlenen saldırılara ilişkin yapılan açıklamada, "İsrail savaş uçakları Lübnan'ın güneyinde son saatlerde yaklaşık 180 hedefi ve binlerce fırlatma rampasını imha etti" denildi.

Açıklamada ayrıca, "Lübnan'dan İsrail topraklarına yaklaşık 90 mermi fırlatıldığının tespit edildiği" aktarılarak, "İsrail ordusu Hizbullah'ın kabiliyetlerini ve terör altyapısını dağıtmak için operasyonlarına devam edecektir" ifadeleri kullanıldı.