İsrail, Lübnan\'da 3.400\'den fazla hedefi vurdu

İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, ülkesinin Gazze Şeridi'ne saldırılarını başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana Lübnan'da 3 bin 400'den fazla hedefi vurduklarını belirtti.
Hagari, düzenlediği basın toplantısında, İsrail'in Lübnan sınırında Hizbullah ile çatışmasına ilişkin açıklamada bulundu.
İsrail'in Lübnan'la sınırına onbinlerce asker konuşlandırdıklarını belirten Hagari, İsrail'e sınır hattından sızma saldırılarını bastırdıklarını söyledi.
Hagari, saldırılarda 200 Hizbullah üyesini öldürdükleri ve Gazze'ye saldırıların başladığı 7 Ekim'den buyana Lübnan'da 3 bin 400'den fazla hedefi vurduklarını kaydetti.
"Hizbullah'ın İran'dan mühimmat tedariğini durdurmaya çalışıyoruz." diyen Hagari, "Hizbullah, Orta Doğu'nun neresinde olursa orada harekete geçeceğiz" ifadesini kullandı.
İsrail ordusundan yapılan açıklamada da 7 Ekim'den bu yana Suriye'de 50'den fazla Hizbullah hedefine saldırı düzenlendiği belirtildi.
İsrail ordusu ile Hizbullah arasında devam eden çatışmalarda bugüne kadar 30 Lübnanlı sivil ve 176 Hizbullah mensubu ile 6 İsrailli sivil ve 10 İsrail askeri öldü.
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