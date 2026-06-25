İsrail, Lübnan'da Ailelere Ait Evleri Yaktı - Son Dakika
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İsrail, Lübnan'da Ailelere Ait Evleri Yaktı

25.06.2026 15:39
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İsrail ordusu, Ayn Arab beldesinde evlerini terk etmeleri için tehdit ettiği ailelerin evlerini yaktı.

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki Ayn Arab beldesinde, evlerine döndükten hemen sonra beldeyi terk etmeleri yönünde tehdit ettiği ailelere ait bazı evleri bugün ateşe verdi.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail askerleri Ayn Arab beldesinde bazı evleri yaktı.

İsrail ordusu, dün evlerine dönen bazı belde sakinlerine gönderdiği tehdit mesajlarında, (dün) saat 17.00'ye kadar köyü terk etmelerini aksi halde evlerinin yıkılacağını bildirmişti.

Lübnan ordusunun, uzun süre kapalı kalan Ayn Arab ile Mari beldelerini birbirine bağlayan yolu açmasının ardından yaklaşık 4 ay sonra bazı aileler dün sabah evlerine dönmeye başlamıştı.

Nüfusu yaklaşık 3 bin olan belde, İsrail'in 2 Mart'ta başlattığı hava ve kara saldırılarının ardından büyük ölçüde boşalırken, köy halkı Bekaa, Nebatiye, Sayda ve ülkenin çeşitli bölgelerine sığınmak zorunda kalmıştı.

Öte yandan İsrail ordusuna ait bir insansız hava aracı (İHA) da ateşkese ve ABD-İran mutabakatına rağmen Nebatiye vilayetine bağlı Kefer Tebnit beldesine ses bombası attı.

İsrail'e ait bir İHA ise sabah saatlerinden bu yana başkent Beyrut semalarında alçak irtifada uçuş gerçekleştiriyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail, Lübnan'da Ailelere Ait Evleri Yaktı - Son Dakika

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