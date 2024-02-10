İsrail, Lübnan'da bir araca saldırdı: 4 ölü - Son Dakika
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İsrail, Lübnan'da bir araca saldırdı: 4 ölü

İsrail, Lübnan\'da bir araca saldırdı: 4 ölü

İsrail ordusu, Lübnan'ın Sayda kentinin kuzeyinde bir araca düzenlediği saldırıda 4 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Saldırının hedefinde Hamas yetkilisi olduğu belirtilirken, yetkilinin kim olduğu konusunda detay verilmedi.

10.02.2024 16:29  Güncelleme: 16:31
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İsrail ordusunun, Lübnan'ın iç kesimlerinde yer alan Sayda kentinin kuzeyinde bir araca düzenlediği saldırıda ilk belirlemelere göre 4 kişi hayatını kaybetti.

Lübnan'da Hizbullah'a yakınlığıyla bilinen Al Mayadeen TV'de yayımlanan habere göre İsrail güçleri, Sayda kentinin kuzeyinde yer alan Cadra bölgesinde bir aracı vurdu.

AA muhabirinin görgü tanıklarından aldığı bilgiye göre saldırıda ilk belirlemelere göre 4 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Lübnan medyasında ise İsrail'in hedefinde Lübnan'daki Hamas Hareketi yetkililerinden birinin olduğu ve bu kişinin suikasttan kurtulduğu yönünde haberler yer aldı.

İsrail ordu radyosu da saldırının hedefinde Hamas yetkilisinin olduğunu doğrularken, yetkilinin kim olduğuna dair herhangi detay vermedi.

Cadra bölgesi, İsrail- Lübnan sınırından yaklaşık 70 kilometre uzaklıkta yer alıyor.

İsrail ordusu son olarak 2 Ocak'ta Hamas Hareketi Siyasi Büro Başkan Yardımcısı Salih el-Aruri'yi hedef almak amacıyla Beyrut'a hava saldırısı düzenlemişti.

Kaynak: AA

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Mayadeen, Lübnan, İsrail, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

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