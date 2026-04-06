İsrail, Lübnan'da Evleri Havaya Uçurdu

06.04.2026 16:19
İsrail ordusu, işgali genişletmek için Lübnan'daki evleri patlayıcılarla havaya uçurdu.

İsrail ordusu, işgali genişlettiği Lübnan'ın güneyindeki İsrail sınırına yakın köy ve beldelerdeki evleri patlayıcı döşeyerek havaya uçurduğu görüntüleri paylaştı.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Lübnan'ın güneyinde işgali genişletmek için yapıların yıkıldığı belirtildi.

Lübnan'ın güneyinde İsrail sınırına yakın bölgelerdeki evlerin paylayıcı döşenerek havaya uçurduğu görüntülerin paylaşıldığı açıklamada, bölgede işgali genişletmek amacıyla karadan saldırıların devam ettiği kaydedildi.

Bölgede hava saldırıları ve patlayıcı döşenerek 300'den fazla yapının havaya uçurulduğu, bunların arasında silah depolarının ve bubi tuzaklı binaların olduğu ileri sürüldü.

Saldırılarda çok sayıda Hizbullah mensubunun öldüğü ve 10'dan fazla yeraltı tünelinin tespit edildiği iddia edildi.

İsrail ordusu, Lübnan'a saldırıların süreceği tehdidinde bulundu.

Kaynak: AA

