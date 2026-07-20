İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinde ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) ve Lübnan ordusu işbirliğinde "Güvenli Bölge" adlı pilot uygulamanın başlatıldığını duyurdu.
İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, uygulamanın siyasi makamların talimatları doğrultusunda bugün başlatıldığı belirtildi.
Pilot uygulama kapsamında İsrail ordusu, ABD ordusu ve Lübnan ordusuna bağlı ekiplerin, anlaşmanın uygulanmasının sürdürülmesine yönelik koordinasyon ve planlama çalışmaları yürüttüğü aktarıldı.
Açıklamada, İsrail ordusunun anlaşmanın herhangi bir şekilde ihlal edilmesine "güçlü biçimde karşılık vereceği" ifade edildi.
Son Dakika › Güncel › İsrail, Lübnan'da 'Güvenli Bölge' Uygulamasını Başlattı - Son Dakika
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