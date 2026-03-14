İsrail, Lübnan'da Köprüye Hava Saldırısı Düzenledi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İsrail, Lübnan'da Köprüye Hava Saldırısı Düzenledi

14.03.2026 13:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail ordusu, Lübnan'da Hardali Köprüsü'ne hava saldırısı düzenleyerek ulaşımı kapattı.

İsrail ordusunun, Lübnan'ın güneyindeki Litani Nehri üzerinde bulunan Hardali Köprüsü'nü hedef aldığı bildirildi.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail savaş uçakları Litani Nehri üzerindeki Hardali Köprüsü'ne hava saldırısı düzenledi.

Saldırı sonucu Nebatiye vilayeti ile Mercayun'u birbirine bağlayan yolun ulaşıma kapandığı ve geçişin son derece tehlikeli hale geldiği belirtildi.

Yetkililer, yolu yeniden ulaşıma açmak ve hasarı gidermek için temasların sürdüğünü ancak çalışmaların zaman alabileceğini ifade etti.

İsrail ordusu, 13 Mart'ta Litani Nehri'nin üzerinde, ülkenin kuzeyi ile güneyi arasındaki geçişler için büyük öneme sahip Zerariyye Köprüsü'nü hedef almıştı.

Lübnan'a yönelik saldırılarını yoğunlaştıran İsrail ordusu, ülkenin güneyindeki halkı zorla yerinden ederken bölgede işgali genişletecek bir saldırı için hazırlık yapıyor.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Daha sonra Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, 13 Mart'ta, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana Lübnan'a düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 86 artarak 773'e, yaralı sayısının ise 1993'e yükseldiğini açıklamıştı.

Lübnan hükümetine bağlı Afet Yönetimi ise İsrail'in işgali ve saldırıları nedeniyle Lübnan'da zorla yerinden edilenlerin resmi sayısının 830 bini geçtiğini bildirmişti.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Güvenlik, Lübnan, İsrail, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail, Lübnan'da Köprüye Hava Saldırısı Düzenledi - Son Dakika

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.03.2026 14:25:20. #.0.4#
SON DAKİKA: İsrail, Lübnan'da Köprüye Hava Saldırısı Düzenledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.